‘Cidade Alerta’ domina as tardes e tem audiência superior à soma de todos os programas do gênero Jornalístico chegou a marcar média dez vezes maior que um dos concorrentes

Luiz Bacci é o apresentador do Cidade Alerta

O Cidade Alerta é o programa de maior audiência na faixa da tarde na Grande São Paulo em comparação aos programas do mesmo gênero exibidos pelas concorrentes, chegando a alcançar índice dez vezes maior. Nesta terça-feira (9), mais uma vez, a atração comandada por Luiz Bacci manteve essa posição no ranking, com ótimas médias.

No ar das 16h37 às 19h55, o Cidade Alerta consolidou a vice-liderança isolada ao atingir média de 7,5 pontos, pico de 9,7 e share de 14%. O SBT registrou, no mesmo horário, 4,4 pontos; a Band 3,3; e a Rede TV! 0,7.

O Tá na Hora (SBT), transmitido das 17h57 às 19h45, anotou 3,2 pontos. O Cidade Alerta, neste intervalo, teve mais que o dobro, com 8,3 pontos.

O Brasil Urgente (BAND), por sua vez, marcou menos da metade da média da RECORD na faixa em que foi ao ar, com placar de 7 x 3. Das 15h59 às 19h20, o programa apresentado por Datena confrontou com parte de A Terra Prometida e, depois das 16h37 até seu encerramento, com o Cidade Alerta.

A Rede TV!, que exibiu o Hora de Ação das 18h às 19h15, ficou com 0,7 ponto de audiência. O Cidade Alerta garantiu média mais de dez vezes maior, 8 pontos.





Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP