Com 'Balanço Geral SP', 'Cidade Alerta' e 'Jornal da Record', emissora tem dia de recordes

RECORD tem dia de recordes

Os programas exibidos nesta segunda-feira (27) promoveram mais um dia de grandes resultados. Os jornalísticos Balanço Geral SP, Cidade Alerta e Jornal da Record compartilharam índices semelhantes, todos com média acima de 8 e pico na faixa dos 10 pontos. Esse desempenho - que inclui a audiência recorde do Balanço Geral SP - somado aos números da estreia de Apocalipse e da transmissão de A Terra Prometida, também levaram a emissora a conquistar a melhor média tarde de 2024.

A média tarde (meio-dia às 18h), alcançou 8 pontos, a mais alta do ano, e 16,8% de share. O SBT anotou 2,7 pontos e 5,8%. Na média dia (7h à meia noite), ainda repetiu o recorde de melhor segunda-feira do ano, 6,3 pontos de média, mais que o dobro do SBT, que ficou com 2,9 pontos. O share foi de13,7%.

O Balanço Geral SP, no ar das 11h49 às 15h30, apresentado por Reinaldo Gottino, tem batido sucessivos recordes de audiência e ontem mais uma vez superou sua melhor marca ao atingir 8,5 pontos de média, 10,3 pontos de pico e share de 19,1%. O quadro A Hora da Venenosa (15h01/15h30), com Fabiola Reipert e Gottino, marcou 8,3 pontos de média, pico de 8,5 e share de 17,9.%.

Comandado por Luiz Bacci, o Cidade Alerta teve 8,4 pontos de média, 10,5 pontos de pico e share de 14,2%. O programa foi ao ar das 16h37 às 19h55.

Na faixa local, das 18h às 19h55, o Cidade Alerta SP registrou 9.2 pontos de média, 10,5 pontos de pico e share de 14,5%.

No horário nobre (19h55/21h), com destaque para a cobertura das chuvas no Rio Grande do Sul, o Jornal da Record assegurou 8,3 pontos de média, pico de 10 pontos e share de 12,3%. A apresentação foi de Celso Freitas e Christina Lemos.

Os três programas se consolidaram na vice-liderança com larga vantagem sobre o SBT, que ficou em terceiro lugar e marcou 2,5 contra o Balanço Geral e 4,1 contra o Jornal da Record. No confronto com o Cidade Alerta, acabou em quarto lugar e registrou 3,2 pontos. A Band, em terceiro, cravou 4,4 pontos.

Dobradinha das novelas: mais um recorde de audiência

As superproduções, A Terra Prometida e Apocalipse conquistaram o segundo lugar absoluto em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na capital paulista, a trama de Josué - exibida logo após o Balanço Geral SP, que teve audiência recorde - registrou 6,6 pontos de média, com 7,4 de pico, além de 13,5% de participação. Na mesma faixa, das 15h57 às 16h37, o canal em terceiro lugar pontuou 2,9.

No Rio, a obra bíblica se destacou garantindo recorde de maior audiência do ano com média de 7,7 pontos, contra 2,3 da emissora em terceiro lugar. O pico alcançou de 8 pontos e a participação 14,9%

Já Apocalipse, que voltou à grade da emissora ontem, também venceu o SBT e manteve a vice-liderança isolada durante o horário das 15h30 às 15h57. Na praça paulista a obra inspirada no livro do Apocalipse da Bíblia, marcou mais que o dobro de média da emissora concorrente (SBT): 6,9 x 2,9 pontos. A novela da RECORD ainda teve pico de 8,3 e participação de 14,6%.

Na praça fluminense, a trama também se consolidou em segundo lugar isolado com larga vantagem. A média foi de 8,1 pontos, pico de 9 e share de 15,8%. O SBT, que exibia no horário novela infantil e programa de fofoca, marcou 6 pontos.

Todos os capítulos de A Terra Prometida e Apocalipse estão disponíveis no PlayPlus

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP/GRJ