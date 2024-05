Com cobertura especial das enchentes no RS, 'Jornal da Record' atinge quase 10 pontos Jornalísticos das concorrentes ficaram, aproximadamente, cinco pontos atrás da RECORD

Assista à íntegra do Jornal da Record | 02/05/2024

Na noite desta quinta (02), com uma cobertura especial das enchentes no Rio Grande do Sul, o Jornal da Record atingiu quase 10 pontos de pico e mais que o dobro da média do SBT e Band.

Apresentado por Christina Lemos e Luiz Fara Monteiro, e exibido das 19h55 às 21h, o telejornal consolidou o segundo lugar isolado com média de 8,3 pontos, pico de 9,6 e share de 13,3%.

No confronto, o SBT, que na faixa levou ao ar o SBT Brasil e A Infância de Romeu e Julieta, ficou em terceiro lugar ao anotar 3,4 pontos, enquanto a Band, em quarto, obteve 3,3 pontos ao transmitir o Jornal da Band e O Melhor da Noite.

Tanto SBT Brasil como Jornal da Band perderam para a RECORD - ambos confrontaram com o Cidade Alerta e Jornal da Record - por uma larga diferença, de cerca de cinco pontos.

Contra os dois jornalísticos concorrentes, a programação da RECORD marcou a mesma média, 8,8 pontos.

O SBT Brasil, no ar das 19h45 às 20h43, registrou 3,2 pontos de média.

O Jornal da Band assegurou 3,9 pontos em sua faixa, das 19h20 às 20h32.

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA/ GSP