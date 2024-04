‘Cidade Alerta’ cresce 15% e marca mais que o dobro que as concorrentes

Alto contraste

Luiz Bacci é o apresentador do Cidade Alerta Luiz Bacci é o apresentador do Cidade Alerta (Edu Moraes/RECORD)

Na quinta (11), o helicóptero do Cidade Alerta flagrou uma abordagem policial a MC Ryan, que dirigia um carro de luxo na capital paulista, e em seguida acompanhou a ida do cantor até a sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. A ação alavancou a audiência do Cidade Alerta, que cresceu 15% em relação às quatro quintas-feiras anteriores.

Na faixa completa, das 16h38 às 19h55, o programa, apresentado por Luiz Bacci, marcou 8 pontos de média, pico de 9,6 pontos e share de 15%, ante 7 pontos das quatro quintas anteriores, ou seja, uma variação de 15%. O programa mais uma vez se consolidou em segundo lugar isolado, com mais que o dobro da audiência da Band, que exibia o Brasil Urgente, e registrou 3,8 pontos no confronto, ficando em terceiro lugar. O SBT, com Fofocalizando e Tá na Hora, acabou em quarto lugar com 3 pontos e teve queda de 4% no mesmo período comparado.

Com a faixa transmitida apenas para São Paulo, das 18h às 19h55, o programa alcançou 8,6 pontos, pico de 9,6 e participação de 14,9%. A Band ficou em terceiro lugar com 4 pontos. O SBT, em quarto, obteve 2,9 pontos, com queda de 7% em relação às quintas anteriores.