‘Reis - A Decadência’ bate recorde em SP e garante o 2º lugar isolado em mais dez praças

Guilherme Dellorto comenta sofrimento de Salomão (Divulgação/Seriella Productions)

A Decadência, nova temporada da série Reis, que estreou na noite desta segunda (22), conquistou, em São Paulo, o melhor desempenho do ano e consolidou a vice-liderança absoluta, segundo dados da Kantar Ibope Media GSP. Na faixa das 21h às 21h48, a trama, que conta a história do rei Salomão (Guilherme Dellorto), marcou recorde de 6 pontos de média e participação de 9,3%. O pico foi de 7,8 pontos. Enquanto isso, o SBT, ficou na terceira posição com média de 4 pontos.

No Rio de Janeiro, a produção também se destacou, superando seu concorrente (SBT) com mais que o dobro de pontos: 5,9 x 2,4. O episódio registrou pico de 6,4 pontos e share de 9,6%.

No Mercado Nacional, segundo dados prévios do Kantar Ibope, a série conquistou a vice-liderança ao marcar 5,8 pontos de média e share de 9,4%. O canal concorrente, que ficou na terceira posição, pontou 3,2.

Confira os dados das audiências prévias registradas nas seguintes praças:

Em Goiânia, foi vice-líder isolada com 8,8 pontos de média e share de 15,7%, superando os 3,6 pontos de média obtidos pela concorrente terceira colocada.

A praça de Vitória se destacou com 7,8 pontos de média e share 13,7%, ficando à frente da terceira colocada, que registrou 6,2 pontos.

Com mais de 5 pontos de vantagem, em Salvador, foi onde a série atingiu a maior diferença perante o SBT, que ficou na terceira colocação. Foram 7,6 pontos de média e share de 14,1%, contra 2,1 pontos de média da concorrente.

No Distrito Federal, Reis cravou 7 pontos de média e share de 11,3%, enquanto o SBT marcou 2,6 pontos de média.

Com 6,4 pontos de média, a série foi vice-líder isolada em Belo Horizonte, onde também registrou share de 11,2%. A concorrente marcou 2,8 pontos de média.

Já em Recife, o folhetim conquistou 5,9 pontos de média e share de 10,2%, consolidando o segundo lugar absoluto. Enquanto isso, a terceira colocada ficou com 2,8 pontos de média.

Em Belém, a superprodução garantiu a segunda colocação com 4,8 pontos de média e share de 8,7%, superando a terceira colocada, que ficou com 1,2 ponto de média.

Na praça de Curitiba, a história de Salomão obteve 3,8 pontos de média e share de 5,9%, consolidando a vice-liderança absoluta. A terceira colocada registrou 2,3 pontos de média.

E em Manaus, a produção alcançou 3,6 pontos de média, garantindo a segunda colocação, além de share de 5,4%. O canal em terceiro ficou com 3,3 pontos de média.

No primeiro episódio, o público acompanhou a morte de Abisague (Barbara França) no parto, após a briga com Naamá (Ingrid Conte), em uma sequência tensa e emocionante. Durante o sepultamento, o rei sofre com a morte da israelita e relembra os últimos momentos com ela. A jovem não resistiu às dores, enquanto tentava dar à luz ao terceiro filho, que também faleceu.

Reis - A Decadência vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21 horas, e mostra a expansão do reinado de Salomão, em Israel. Na nova fase da trama, o homem mais sábio do mundo está rodeado por riquezas, bens e honras, como nenhum rei teve antes, e nem terá. O herdeiro de Davi se tornou importante e superou todos os que viveram antes dele.

As temporadas anteriores da série, estão disponíveis no PlayPlus.com