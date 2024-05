‘Hoje em Dia’ consolida o segundo lugar com mais que o dobro da concorrente No RJ, programa marcou mais que o triplo da terceira colocada

Apresentadores do 'Hoje Em Dia' Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro, Celso Zucatelli e Renata Alves apresentam o programa 'Hoje Em Dia' (Edu Moraes)

O Hoje em Dia começou mais uma semana vencendo a concorrência e consolidando o segundo lugar isolado na audiência. Nesta segunda-feira (27), a atração, comandada por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves, marcou média de 4,7 pontos, na Grande São Paulo, contra 1,9 ponto da terceira colocada, que exibia um programa matinal. No horário das 10h às 11h49, também registrou pico de 5,5 pontos e share de 14,3%, segundo dados da Kantar Ibope Media GSP.

No Rio de Janeiro, o programa também consolidou a vice-liderança isolada, de acordo com os dados da Kantar Ibope RJ, com larga vantagem. Com mais que o triplo do SBT, o placar ficou 4,2 x 1,3 ponto. O pico foi de 5,3 pontos com share de 11,6%.

O Hoje em Dia exibiu os quadros Patrulha do Consumidor (10h40 às 10h56), Aconteceu no Mundo (11h05 às 11h27) e Diário das Celebridades (11h38 às 11h49), e consolidou o segundo lugar isolado na audiência em todas as suas respectivas faixas de exibição.





FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA GSP E GRJ