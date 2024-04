O ‘Hoje em Dia’ consolida segundo lugar em SP, com mais que o dobro da audiência No RJ, programa abriu vantagem ainda maior em relação à terceira colocada: 3,8 x 0,7 ponto

O programa 'Hoje em Dia' vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h O programa 'Hoje em Dia' vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h (Edu Moraes/RECORD)

Nesta segunda (15), o Hoje em Dia garantiu o segundo lugar isolado, na Grande São Paulo, com mais que o dobro de audiência da terceira colocada. Em sua faixa completa, das 10h01 às 11h49, o programa, comandado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves, marcou média de 4,1 pontos, pico de 4,8 pontos e share de 13,4%, contra 1,7 ponto do SBT. No Rio de Janeiro, o programa também consolidou a vice-liderança isolada, com uma vantagem ainda maior em relação ao SBT, que ficou na terceira colocação: média de 3,8 pontos x 0,7 ponto.

A atração estreou o quadro “Será que é verdade”, no qual os telespectadores fazem perguntas sobre diferentes assuntos e os apresentadores respondem, utilizando duas plaquinhas: “Sim” ou “Não”. Para confirmar a resposta, um especialista no assunto esclarece a dúvida.

O Hoje em Dia também teve a participação da apresentadora Rachel Sheherazade, que contou tudo sobre a nova temporada do reality A Grande Conquista, que estreia no próximo dia 22.

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA GSP E GRJ