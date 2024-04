‘Quilos Mortais’ bate recorde de audiência e marca quase o dobro da terceira colocada em SP Com a história emocionante de Robert, programa também foi vice-líder isolado no RJ

'Quilos Mortais' é exibido toda sexta-feira, às 22h45, na RECORD 'Quilos Mortais' é exibido toda sexta-feira, às 22h45, na RECORD (Reprodução/RECORD)

Com a história emocionante de Robert, que lutava há mais de 30 anos contra a obesidade e chegou a pesar mais de 300 quilos, o episódio de Quilos Mortais exibido na última sexta-feira (19), bateu recorde de audiência e share do ano em São Paulo. A atração ficou na vice-liderança isolada com média de 4,7 pontos, pico de 5,2 pontos e share de 10,5% em seu horário de exibição, das 22h56 às 23h59. Com o resultado, garantiu quase o dobro do SBT, que ficou na terceira posição com 2,5 pontos.

No Rio de Janeiro, o programa também ficou no segundo lugar isolado com 3,7 pontos, pico de 4,6 pontos e 8,1% de share. O SBT ficou com 2,1 pontos na mesma faixa.

Fonte: Kantar IBOPE Media/GSP E GRJ