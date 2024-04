RECORD Brasília consolida o 2º lugar isolado com mais de 100% de vantagem De 1º a 12 de abril, a emissora também liderou com os programas jornalísticos

A RECORD Brasília superou sua audiência entre os dias 1 a 12 de abril com um crescimento de 8% na média dia em relação ao mesmo período de 2023, segundo dados da Kantar Ibope DF. Na faixa das 7h à meia-noite, a emissora do Distrito Federal registrou mais de 100% de vantagem sobre a terceira colocada ao marcar média de 4,3 pontos com share de 11%, enquanto o SBT marcou 2 pontos de média.

E nesse mesmo período de medição, os programas jornalísticos da RECORD Brasília registraram recordes e primeiro lugar na audiência.

O Balanço Geral-DF, até 12 de abril, marcou média de 6,4 pontos, o maior índice já registrado desde junho de 2021, além de ficar 158 minutos na liderança em 2024.

O DF RECORD registrou a melhor audiência registrada desde maio de 2021: 7,3 pontos de média

E o DF NO AR, na parcial de abril, teve a melhor média de audiência já registrada desde maio de 2021: 2,1 pontos, além de liderar, em 2024, por 25 minutos.