RECORD tem melhor resultado de audiência do ano na média tarde A RECORD teve um dia de recordes nesta segunda (06), com os resultados da média tarde.

A média tarde da RECORD (entre 12h e 18h) também registrou recorde de média e share, 7,5 pontos e 17,8%, com a transmissão do Balanço Geral SP, A Terra Prometida e Cidade Alerta. No confronto, o SBT teve média de 3 pontos e participação de 7,1%, ou seja, menos da metade.

A Terra Prometida, das 15h30 às 16h30, assegurou média de 6,7, pico de 9,2 pontos e share de 15,6%, garantindo a segunda colocação. O SBT ficou em terceiro lugar, com 3,7 pontos.

Já o Cidade Alerta, apresentado por Luiz Bacci, entre 16h30 e 19h55, anotou 8 pontos, 9,9 pontos de pico e share de 15%, também se consolidando na vice-liderança absoluta. A Band ocupou o terceiro lugar, com 4,4 pontos, e o SBT, na quarta colocação, marcou 2,9 pontos

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP