A Balsa apresenta videoclipe de "Estação da Luz" produzido em 8 bits e resgata nostalgia dos anos 80 Canção do duo já está disponível em todas as plataformas digitais, no recente álbum "A semana passou parecendo um mês"

O duo paulistano A Balsa lançou, nesta quinta-feira, 04, o videoclipe da canção "Estação da Luz". O projeto promete encantar os fãs dos jogos dos anos 80, por retratar – durante o audiovisual – uma história toda contada e produzida em 8 bits.

Dirigido por Felipe Palacio, com intervenções de Gabriel Rolim, a produção audiovisual mergulha os espectadores em uma jornada nostálgica pelos anos 80, repletos de referências à cultura pop da época. A escolha estética do estilo 8 bits não só adiciona um charme retrô, mas também intensifica o sentimento de saudade e nostalgia associado à música.

"A ideia foi transmitir essa sensação de saudade de uma forma muito positiva, evocando lembranças dos clássicos jogos de videogame e da atmosfera dos anos 80", explica Fil, integrante do duo. "É como reviver uma época marcante por meio da música e da estética visual”, completa.7

Além da atmosfera envolvente proporcionada pela estética em 8 bits, "Estação da Luz" é uma canção profundamente pessoal para o duo. Escrita por Fil, a música é uma homenagem ao seu companheiro canino, Hugo, que tem sido seu fiel escudeiro ao longo dos anos e traz, na letra, o cotidiano pela perspectiva do cão, as dificuldades com os processos de separação com seu dono, o reencontro e as rotinas. "Fiz a canção para registrar essa amizade única. Cada momento compartilhado com o Hugo é precioso e essa música captura toda essa emoção", comenta.

No videoclipe, as imagens acompanham uma personagem em uma jornada ao lado de seu cachorro, explorando diversos cenários que remetem à atmosfera urbana e à natureza. Entre os momentos, destacam-se também cenas descontraídas com uma banda e a icônica imagem de um pôr do sol, trazendo à tona o espírito livre e alegre dos anos 80.