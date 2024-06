Aline Barros recebe quadro comemorativo por mais de 260 milhões de reproduções em seu álbum

Alto contraste

A+

A-

Maior nome da música gospel nacional, Aline Barros destaca mais um projeto de sua rica discografia no streaming. Na tarde de ontem (03), a artista se encontrou com a equipe de A&R da Sony Music Brasil para receber um quadro comemorativo pelos números de destaque do projeto “Minha Oração”. O trabalho chegou à marca de 260 milhões de streams e foi certificado ouro. Além disso, três músicas presentes no álbum receberam certificações: “Jeová Jireh” é diamante, “Imensurável” é platina e “Refinador” é ouro.

“Foi um álbum que nasceu num momento de pandemia, um momento que foi difícil pro mundo inteiro. E, em meio a essa situação, as canções desse projeto foram verdadeiras orações, nasceram dentro desse contexto. Cada música significa muito. Foram orações que eu fazia todos os dias, respostas que a gente esperava em Deus. Nossa esperança estava Nele. Então, isso tudo foi muito forte e, eu poder dividir essa verdade que eu vivi nesse momento, foi algo muito poderoso”, compartilha Aline Barros.

“Tenho certeza que, por isso, a gente vê que milhares de famílias foram alcançadas por esse projeto. E essas orações, que têm sido as minhas orações e que foram experiências marcantes na minha vida, têm marcado até hoje as vidas de muitas pessoas. Devo agradecer a Deus, por, em meio aos problemas e dificuldades, a gente sempre aprender, crescer, amadurecer e obter as respostas em experiências que a gente vive com um Deus maravilhoso e poderoso. Também agradeço ao meu marido Gilmar e aos meus filhos Nicolas e Maria pelo apoio”, finaliza.

Lançado no começo de 2022, o álbum “Minha Oração” nasceu da vontade da artista de dividir com o público o clamor do seu coração em relação à pandemia. Ao longo das 11 faixas do trabalho, Aline Barros canta sobre esperança e o poder do amor de Deus. O projeto, que tem produção de Johnny Essi e direção executiva de Paulo Alberto, conta com a participação do coral One Service em todas as músicas, tem também material audiovisual, gravado em Curitiba. Entre os destaques, as canções hoje certificadas, “Jeová Jireh”, “Imensurável” e “Refinador” – que é uma versão da música "Refiner", da Maverick City Music.