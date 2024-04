Alma realiza audições para os cursos de piano e violino

Alto contraste

Inscrições podem ser feitas até 20 de março. As aulas são gratuitas e acontecem no Centro Cultural Palace, em Ribeirão Preto

A Academia Livre de Música e Artes (Alma) abre, neste mês de março, as audições para os cursos dos instrumentos piano e violino, voltados para adolescentes e adultos da região metropolitana de Ribeirão Preto. As inscrições para a seletiva podem ser feitas até o dia 20 de março, pelo site: https://almarp.com.br/audicao/audicoes-cursos-de-piano-e-violino.

Ambos os cursos atendem à faixa etária de 13 a 21 anos como pré-requisito de seleção, além de níveis intermediário e avançado, no caso do piano, e no violino, o nível avançado é exigido. As audições são feitas através de vídeos de, no máximo, três minutos, que devem ser gravados na horizontal. O candidato pode tocar uma peça musical de livre escolha, explorando o máximo das habilidades artísticas e técnicas do seu instrumento.

O professor de violino, Milton Fernando Bergo, revela que suas aulas serão feitas uma ver por semana e que o objetivo da Academia é preparar os alunos para ingressarem em orquestras e universidades. “Queremos encaminhá-los para uma vida profissional ou universitária, com possibilidade de atingirem a carreira acadêmica. Já tive alunos que tiveram dois anos de aula e passaram na USP”, comenta o professor.

Já a professora de piano, Gladys de Pádua, também destaca que a maioria dos alunos da Alma buscam os cursos para passar em vestibulares de música. “Nós fazemos toda a preparação para que o aluno tenha um bom desempenho nos vestibulares. Trabalhamos todos os pré-requisitos de um vestibular de música que englobam a parte prática”, explica. Ela ainda completa que o aluno que participar das aulas ainda terá a experiência de participar de uma orquestra e saber o papel que um piano desempenha junto aos outros instrumentos.

Em 2024, as atividades da Alma, núcleo Ribeirão Preto, são mantidas pelo ProAC/ICMS - Programa de Ação Cultural, do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com patrocínios das empresas Ópera - Usina Alta Mogiana S/A e NECTA; Suíte - Santa Helena Indústria de Alimentos; Ária - Supermercado Canesin.

SERVIÇO:

Audições para os cursos de piano e violino da Alma

Data: 8 a 20 de março

Inscrições: até dia 20 de março, através do site - https://almarp.com.br/audicao/audicoes-cursos-de-piano-e-violino

Requisitos:

Piano, de 13 a 21 anos, níveis intermediário e avançado, aulas individuais.

Violino, de 13 a 21 anos, nível avançado, aulas individuais.

Sobre a Alma

A Alma - Academia Livre de Música e Artes é uma associação privada sem fins lucrativos, com sede em Ribeirão Preto (SP). Começou suas atividades em agosto de 2014, com o objetivo de proporcionar a crianças e adolescentes iniciados em artes, especialmente em música, a possibilidade de aperfeiçoamento técnico, artístico e expressivo. A escola de música e artes conta com o apoio de compositores e arranjadores residentes, garantindo uma produção artístico-pedagógica conectada com o mundo atual. Dessa forma, o papel da Alma é oferecer um meio para que crianças e adolescentes (de quaisquer origens sociais) possam, uma vez iniciados e com bases artísticas fundamentadas, se aperfeiçoarem no sentido do acesso às melhores universidades e orquestras/coros nacionais ou internacionais. Em 2017, a Alma criou o Núcleo de Formação Musical (nível iniciante) nas cidades de São Joaquim da Barra e Guará, nas escolas públicas destas cidades, com o objetivo de preparar crianças para ingressarem no Núcleo de Formação Avançada, em Ribeirão Preto.