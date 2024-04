Alok lança a eletrizante "Seek Love (On The Beach)", com Tazi, Samuele Sartini, Amanda Wilson e YORK O superstar da música brasileira ALOK, conhecido no mundo todo por colaborações de sucesso com nomes como James Arthur, John Legend...

Escute: https:// alokxtazixsamuelesartinixamand awilsonxyork.lnk.to/ SeekLoveOnTheBeach

O superstar da música brasileira ALOK, conhecido no mundo todo por colaborações de sucesso com nomes como James Arthur, John Legend, Tove Lo, Ellie Goulding, The Chainsmokers, Ava Max e Bebe Rexha, está de volta com 'Seek Love (On The Beach)'. A faixa é um esforço colaborativo com Tazi, Samuele Sartini e Amanda Wilson, YORK, que mescla a icônica interpolação de 'On The Beach', de Chris Rea, e 'Love U Seek', de Samuele Sartini.

'Seek Love (On The Beach)' oferece uma fusão de vibrações nostálgicas e contemporâneas, enquanto traz uma mistura tentadora de estilos de todos os artistas envolvidos. Amanda Wilson entrega uma performance vocal nostalgicamente extasiante, combinada com a produção icônica de dance pop de ALOK, o estilo techno de Tazi e o som de clube cativante de Samuele Sartini. Juntos, eles infundem a melodia clássica, criando um hino fresco e vibrante. Quando a música começa, os ouvintes são imediatamente cativados pelo ritmo e letra. A faixa constrói sua energia em um drop animado, onde os ouvintes são envolvidos pelo baixo marcante.

ALOK tem se destacado em 2024 com lançamentos importantes, performances surpreendentes e eventos marcantes. No início deste ano, ele lançou o sucesso “Deep In Your Love”, junto com a hitmaker multiplatina e superstar global Bebe Rexha. Ele também levou o que a ABC News se refere como seu 'ministério da música' para Las Vegas, onde iniciou sua residência de 2024, com o Tao Group Hospitality, em meio a performances no Hakkasan Nightclub e Marquee Nightclub. Em fevereiro, ele se apresentou no Carnaval de Salvador, onde, mais uma vez, tocou para mais de 1 milhão de pessoas. Mais recentemente, ele hospedou seu evento 'The Future is Ancestral' no GRAMMY Museum. Lá, ele se apresentou ao lado de músicos indígenas de todo o Brasil, como parte da série Global Spin Live. A performance musical única e a discussão criativa serviram como uma celebração pré-lançamento para o próximo álbum, 'The Future is Ancestral', que será lançado em breve. Os lucros irão para os artistas indígenas que cocriaram o projeto.

Tazi é um artista em ascensão e um nome conhecido na cena da música eletrônica australiana. Ele está pavimentando seu caminho com seu som Minimal/Techno para o cenário global. Ele já lançou alguns singles impressionantes, com 'Lose Control' e 'Heat', com mais de 5 milhões e 1 milhão de streams, respectivamente. Com sua paixão e amor pela música, o crescimento de Tazi não mostra sinais de desaceleração, tendo já recebido apoio de alguns dos maiores artistas do mundo, como Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Timmy Trumpet, Will Sparks e outros. Tazi definitivamente deve estar no radar de todos.

Um dos mais talentosos DJs e produtores italianos, Samuele Sartini é reconhecido internacionalmente por seus lançamentos de qualidade. Seu toque único é resultado de uma abordagem genuína de alma pop impulsionada por um som de clube envolvente e sexy. Ele é popularmente conhecido por sua edição de 'Seek Bromance', com mais de 1 milhão de streams apenas no Spotify.

Amanda Wilson é uma cantora/compositora inglesa. Ela é membro do grupo de música house Freemasons. Como parte do grupo, marcou dois grandes hits no Reino Unido, que foram sucesso em várias paradas europeias e no US Billboard Hot Dance Club Songs.

YORK é um projeto de música eletrônica alemã iniciado como uma colaboração entre dois irmãos, Torsten e Jörg Stenzel. O projeto é especializado em Eletrônica, Chillout e música de clube, com um toque orgânico. Fundado em 1997, é considerado pioneiro dentro da música eletrônica impulsionada por guitarra.