Amilton Godoy celebra 70 anos de carreira com show gratuito em São Paulo Apresentações gratuitas e workshops acontecem no estado de São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Apresentações gratuitas e workshops acontecem no estado de São Paulo

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Amilton Godoy, ícone da música brasileira e pianista de renome, está na estrada para celebrar sete décadas de uma vivência intensa sobre os palcos. Aos 83 anos de idade, ele presenteia seu público com um um show gratuito na capital paulista, em 27 de março no Teatro Laura Abrahão. O show acontece às 19h e tem retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

Ingressos para o show em São Paulo: https://www.sympla.com.br/evento/amilton-godoy-70-anos-de-carreira/2387256

Com uma trajetória que atravessa gerações e estilos, o músico leva os espectadores por uma jornada que vai desde suas raízes no universo erudito até uma emocionante homenagem ao lendário Zimbo Trio, grupo com o qual colaborou por quase cinquenta anos.

Ao lado dos músicos Edu Ribeiro na bateria e Sidiel Vieira no contrabaixo, Amilton Godoy preparou um repertório especial que homenageia grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, Egberto Gismonti, Elis Regina e Elizeth Cardoso. Além disso, o público terá o privilégio de ouvir músicas autorais inéditas, demonstrando que sua criatividade e talento continuam vibrantes após tantos anos de estrada.

A turnê, que teve início em janeiro, chega ao mês de março para celebrar oficialmente o aniversário do artista, tendo soprado suas 83 velinhas em 02/03. Além dos shows, a programação ainda conta com o workshop “A improvisação no Samba Jazz”, que será realizado no Conservatório de Tatuí, com entrada gratuita.

Motivos para essa celebração festiva não faltam. Amilton Godoy, ao longo de sua longa carreira, acumulou inúmeros prêmios e homenagens. Em 2021, lançou o álbum “Amilton Godoy - 80 anos”, que recebeu reconhecimento internacional. Em 2022, foi homenageado no Amazonas Green Festival e recebeu a medalha Custos Vigilat da Câmara Municipal de Bauru, sua cidade natal. Em 2023, celebrou seu septuagésimo ano de carreira com um show especial ao lado de Eliane Elias, consolidando ainda mais seu legado na música brasileira.

Agora, com a turnê “70 anos de carreira”, Amilton Godoy continua a levar consigo sua música atemporal e sua paixão pela arte. Esse projeto é realizado através do PROAC (Programa de Ação Cultural) com a produção de NINAS - Agência Cultural e Tudo Bem Produções, com a realização da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

Confira a agenda:

21 de março, 13h: Workshop no Conservatório de Tatuí, Tatuí/SP

21 de março, 20h: Teatro Procópio Ferreira, Tatuí/SP

22 de março, 20h: Estação Literária Prof. Maria de Lourdes Évora Camargo, Guararema/SP

27 de março, 19h: Faculdade Santa Marcelina, Teatro Laura Abrahão, São Paulo/SP

Todos os shows e o workshop terão entradas gratuitas, com retirada de ingressos no local.