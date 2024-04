André & Adriano lança a música BELELÉU com participação de Rionegro & Solimões BELELÉU”, com a magnífica produção musical de Toninho Mesquita (TM Audio), e a competente produção geral da JAM Produções, é mais do...

BELELÉU”, com a magnífica produção musical de Toninho Mesquita (TM Audio), e a competente produção geral da JAM Produções, é mais do que uma música, é um mantra para espantar a tristeza e atrair a felicidade

Créditos: Maristela Francisconi

Prepare-se para dar um chute no balde da tristeza e cair na folia com "BELELÉU", a nova música de André & Adriano, com a participação especial de Rionegro & Solimões lançada em todas as rádios e plataformas do Brasil no último dia 26/3 e que já se tornou viral!

Esqueça aquele amor que não te quis e abrace a alegria contagiante dessa canção que vai te fazer dançar.

A melodia de "BELELÉU" é composta por Rionegro e é um verdadeiro hino à superação. As notas vibrantes te convidam a levantar da fossa e celebrar a vida com um sorriso no rosto.

André & Adriano interpretam a música com vozes poderosas e cheias de energia, enquanto Rionegro & Solimões colocam a cereja no bolo com sua participação impecável.

Junte-se a essa festa musical e deixe "BELELÉU" te levar para um mundo de alegria e diversão!

Cante com André & Adriano

Beleléu

Autor: Rionegro

Refrão

Você foi cruel,

muito cruel,

mandou o nosso amor pro beleléu.

Mandou o nosso amor pro beleléu.

O pior que eu não esqueço

Seus lábios de mel

Nunca vi no mundo alguém mais cruel.

Você tá vendo o meu sofrimento

E se recusa a me dar a mão

Se mostra tão insensível, não tá nem aí pra minha paixão

Desprezou o meu sentimento sem nem uma consideração

Tenho certeza que é de pedra o seu coração.

Refrão

Você foi cruel,

muito cruel,

mandou o nosso amor pro beleléu.

Mandou o nosso amor pro beleléu.

Eu não consigo te esquecer

Te amo com todas as minhas forças

Mas você não me quer

Refrão

Você foi cruel,

muito cruel,

mandou o nosso amor pro beleléu.

Mandou o nosso amor pro beleléu.

E agora eu vou viver

Com essa dor no coração

Lembrando do nosso amor

Que foi pro beleléu.

