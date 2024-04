Anitta revela capa de seu novo álbum

Alto contraste

O aguardado “Funk Generation” chega no próximo 26

Ela tá chegando! Anitta revelou, nesta quarta-feira (17), a capa de seu sexto álbum de estúdio, chamado “Funk Generation”. A foto foi assinada pelo fotógrafo de moda Richie Talboy e teve direção criativa por Franc Fernandez (designer responsável pelo icônico vestido de carne usado por Lady Gaga no VMA de 2010).

O novo disco chega a todas as plataformas de música no dia 26 de abril, à 1h da manhã (Brasília). “Gente, tá finalmente acontecendo. Esse álbum é o meu orgulho, um mergulho num universo artístico que é mega afetivo pra mim... Tô animada para lançar esse trabalho pro mundo logo”, celebra a artista, referindo-se à influência do funk carioca nas novas músicas.

A capa foi divulgada, com exclusividade, em ação promocional com o Spotify, por meio de um post conjunto da cantora com a plataforma de streaming no Instagram.