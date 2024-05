Ao lado de Junior Dread, Madhá apresenta “Tem Que Ter Fé” A faixa, que chega aos apps em 31 de maio, conta com produção de Thiago Jahbass e clipe com participação de Helio Bentes e amigos...

Alto contraste

A+

A-

A faixa, que chega aos apps em 31 de maio, conta com produção de Thiago Jahbass e clipe com participação de Helio Bentes e amigos da cantora

A estrela Madhá está pronta para encantar todo mundo com seu novo single ao lado de Junior Dread! O hino inspirador ganhou o nome de “Tem Que Ter Fé” e chega em todas as plataformas de música em 31 de maio, sexta-feira, para renovar a esperança e o amor no coração de todos. A produção ficou a cargo do talentoso Thiago Jahbass, da Blessed Records.

A música, inspirada pelo Reggae, é uma mensagem gostosa sobre a importância de usar a fé, um dos pilares para todos os seres humanos. Madhá entende a pluralidade do assunto, sendo assim, a canção não delimita os limites e, sim, encoraja o ouvinte a levar toda essa positividade em sua jornada, em qualquer situação, seja ela boa ou ruim:

“Sempre quis falar sobre a fé que é individual e impulsiona cada um de nós a viver uma vida melhor! Sempre quis lembrar a mim mesma e aos meus amigos e fãs de que devemos sempre acreditar na vida. Tem que ter fé em tudo que te faz acreditar que você vai superar, que a vida vai continuar, que tudo vai prosperar! Que você é forte! Um som motivado pela crença positiva do reggae! Uma união de Junior Dread e Madhá na mesma fé na humanidade!”.

Publicidade

Produção

Para o videoclipe da faixa, que será gravado, ela escolheu uma maneira criativa para colocar o audiovisual no mundo: gravar as reações dos seus amigos artistas, de forma intimista, ao ouvir o single pela primeira vez. Entre alguns dos escolhidos estão Helio Bentes, Chelles, Tibi e Janamô.

Publicidade

Próximos passos

O futuro de Madhá é cheio de surpresas, assim como ela garantiu, mas ela guarda alguns lançamentos com a Blessed Records, um destes com um grande nome do pop reggae nacional, além de algumas novidades voltadas para o público internacional, com muito talento e qualidade envolvido.