Aproveite o pós-Carnaval para relaxar nas montanhas de Monte Verde

Após os agitos carnavalescos, é hora de encontrar destinos que tragam tranquilidade e ajudem a renovar as energias. Com suas charmosas pousadas, clima agradável e boa gastronomia, Monte Verde é um refúgio em meio à natureza e com fácil acesso a partir da capital paulista.

Localizada no sul de Minas Gerais, a apenas 166 km de São Paulo, o distrito oferece uma atmosfera única, com suas ruas arborizadas, clima europeu e uma variedade de lojas e restaurantes para todos os gostos. Seja para casais em busca de romance, famílias em busca de diversão ao ar livre ou viajantes solitários em busca de introspecção, Monte Verde é aquele destino capaz de proporcionar boas experiências.

Depois da folia do Carnaval, atrações como caminhadas pela serra, contemplação da natureza e passeios a cavalo ajudam a relaxar e entrar em outro ritmo para retomar a rotina com o máximo de energia. A ótima gastronomia contribui para deixar os visitantes à vontade e inclui opções como comida mineira, fondues, massas, strudel e chocolates produzidos na região.

As pousadas de Monte Verde recebem os visitantes com todo o conforto e hospitalidade, proporcionando momentos de relaxamento e descontração. A Pedras e Sonhos, por exemplo, localiza-se em ponto estratégico, de onde é possível assistir a um lindo pôr-do-sol nas montanhas todos os dias. Além disso, fica em uma área bem arborizada, com acesso por rua pavimentada, e oferece hidromassagem em todas as unidades com uma vista espetacular e um café da manhã de dar água na boca.

Outra boa opção é a Jardim da Mantiqueira, que oferece diferentes espaços de hospedagem, como as suítes varanda, suítes luxo e chalés luxo com hidromassagem e vista panorâmica para o bosque. Outro ponto positivo da pousada é a proximidade com a avenida principal, estando a apenas 5 minutos a pé do centro comercial de Monte Verde em rua totalmente pavimentada além, é claro, do tradicional café da manhã, com direito a pão de queijo, bolos caseiros e uma variedade de itens para atender a todos.

Garanta ingressos grátis para show exclusivo hospedando-se nas pousadas

Além disso, no final de semana de 27 de abril, o cantor Leoni fará uma apresentação exclusiva no distrito de Monte Verde e, quem realizar reservas antecipadas em alguma das pousadas para essa data ganhará o ingresso totalmente gratuito para prestigiar o evento.

Mais informações: www.pedrasesonhos.com.br e www.pousadajardimdamantiqueira.com.br