Aquatica Orando promove evento noturno inédito durante verão americano

AquaGlow será uma festa animada com atrações aquáticas, luzes coloridas e gastronomia especial que acontecerá em noites selecionadas a partir de 7 de junho

O Aquatica Orlando, eleito o Melhor Parque Aquático ao Ar Livre dos Estados Unidos pela USA Today’s 10Best Reader’s Choice, apresenta o novo AquaGlow, um evento noturno eletrizante que transformará todo o parque em um paraíso neon em datas selecionadas. Sob o céu estrelado, os participantes ficarão imersos em um oceano de cores vibrantes e ritmos pulsantes. O AcquaGlow contará com atrativos animados como luzes nos toboáguas, rio de correnteza com iluminação colorida e o novo show de lasers Electric Tides na piscina de ondas.

Um dos destaques do AquaGlow será a transformação do rio de correnteza Roa’s Rapids no Roa’s Rapids Amp’ed Up! Os visitantes do evento flutuarão em água com iluminação colorida hipnotizante e efeitos de névoa, sendo uma aventura inesquecível. Todos poderão curtir batidas animadas, mergulhar em uma emocionante festa de espuma e se deliciar com novos itens gastronômicos de um menu especial.

Para aguçar ainda mais os sentidos, os restaurantes e bares do parque estarão completamente iluminados. Em meio a tantas cores, os visitantes poderão saborear uma variedade de delícias criadas para o evento, incluindo o novo balde de pipoca Light Up, os novos Cupcakes Neon e as novas bebidas cintilantes Glow. Como parte da experiência AquaGlow, os participantes irão aproveitar refrigerantes ilimitados, já incluídos na compra do ingresso. Além disso, cada um receberá uma pulseira comemorativa, servindo como uma lembrança de uma noite divertida no AquaGlow.

“Estamos entusiasmados em apresentar o AquaGlow. Essa eletrizante festa noturna é diferente de tudo que já oferecemos antes. Os visitantes poderão mergulhar em uma experiência extraordinária sem a preocupação de longas filas nas atrações, já que o evento tem capacidade limitada. Estamos prontos para um verão de diversão e mal posso esperar para ver famílias e amigos se reunindo para criar memórias inesquecíveis sob as estrelas", comenta Brad Gilmour, Presidente do Aquatica Orlando.

O Aquatica dará às boas-vindas ao novo evento no dia 7 de junho. Os portões abrirão às 18h e a festa acontece das 20h às 23h. Os ingressos para participar já estão disponíveis para compra online. Para mais informações e compra de ingressos, visite https://aquatica.com/orlando/ events/aquaglow.

Sobre Aquatica Orlando

Com uma paisagem vibrante, inspirada pelos Mares do Sul e repleta de toboáguas coloridos, o Aquatica Orlando promove diversão para todas as idades. O Aquatica Orlando foi eleito o Melhor Parque Aquático dos Estados Unidos pelos leitores da USA Today e apresenta mais de 50 atrações, entre toboáguas, rios de correnteza e mais de 7.800 m² de praias de areia branca. Os visitantes do parque podem se entreter com muita adrenalina ou descansar em uma de nossas praias ou piscinas enquanto se refrescam com um delicioso drinque. Duas grandes áreas próprias para a diversão das crianças fazem do Aquatica o local perfeito para um dia em família. O Aquatica Orlando oferece atrações exclusivas, que prometem diversão sem limites e aventuras na água.