Aquatica Orlando inaugura toboágua imersivo com mais experiências digitais do mundo

Os visitantes do Parque Aquático ao Ar Livre número 1 dos Estados Unidos já estão curtindo a Tassie’s Underwater Twist desde o 15 de março

O Aquatica Orlando, votado pelos leitores da USA Today como o Parque Aquático ao Ar Livre número 1 dos Estados Unidos, inaugurou hoje, 15 de março, a Tassie’s Underwater Twist. Esta é uma experiência única que promete transportar os aventureiros até Shark Bay, na Austrália, onde deslizarão por um vibrante mundo subaquático digital repleto de vida marinha. A novidade dá aos visitantes a oportunidade de apreciar a beleza de arraias, baleias, cardumes coloridos, uma diversidade de plantas marinhas, tartarugas e até mesmo tubarões, espécies nativas da região australiana.

“O Aquatica Orlando está orgulhoso em celebrar a inauguração da Tassie’s Underwater Twist, uma atração imersiva com adrenalina, cheia de voltas e reviravoltas”, disse Brad Gilmour, Presidente do Aquatica Orlando. “Estamos felizes em oferecer aos nossos visitantes essa experiência única que apenas o Aquatica poderia criar. Os participantes irão se divertir enquanto criam memórias inesquecíveis com a família e amigos.”

Embalada por uma trilha sonora empolgante, a atração de 39 metros de altura certamente despertará muita emoção nos participantes. Projetada pela WhiteWater West Industries, a Tassie’s Underwater Twist também apresenta elementos de vídeo sincronizado, o que dará a sensação de estarem completamente imersos em um mundo subaquático encantado. Os visitantes embarcarão em boias duplas, proporcionando ainda mais diversão ao lado de um amigo ou familiar. A importância da grama marinha é destacada durante o percurso por meio de componentes visuais, encorajando os participantes a aprenderem mais sobre as plantas aquáticas e sobre os animais que dependem delas.

Sobre Aquatica Orlando

Com uma paisagem vibrante, inspirada pelos Mares do Sul e repleta de toboáguas coloridos, o Aquatica Orlando promove diversão para todas as idades. O Aquatica Orlando foi eleito o Melhor Parque Aquático dos Estados Unidos pelos leitores da USA Today e apresenta mais de 50 atrações, entre toboáguas, rios de correnteza e mais de 7.800 m² de praias de areia branca. Os visitantes do parque podem se entreter com muita adrenalina ou descansar em uma de nossas praias ou piscinas enquanto se refrescam com um delicioso drinque. Duas grandes áreas próprias para a diversão das crianças fazem do Aquatica o local perfeito para um dia em família. O Aquatica Orlando oferece atrações exclusivas, que prometem diversão sem limites e aventuras na água.