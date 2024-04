Aquela Dupla leva suas paródias ao Teatro Renaissance

Alto contraste

Formada por Livia La Gatto e Renata Maciel, a dupla que conquistou o mundo virtual prossegue sua pesquisa musical e mostra suas novas paródias, que vão dos clássicos da MPB ao compositor Leonard Cohen

Créditos: Caio Oviedo

Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, saltando do mundo virtual para os palcos. A partir de 17 de março, as atrizes Livia La Gatto eRenata Maciel, mais conhecidas como Aquela Dupla, ocupam oTeatro Renaissance com seu novo show, Paródias in Concert.

Sob a direção da atrizIlana Kaplan, Livia – também roteirista e comediante – e Renata – que é musicista e palhaça – apresentam paródias que conquistaram as redes com críticas bem humoradas e perspicazes sobre temas polêmicos.

“O barato das paródias delas é que elas brincam com coisas do cotidiano, como a dificuldade de conseguir um Uber, por exemplo, na paródia deO Canto da Cidade, música da Daniela Mercury, a loucura e o apego pelos tupperwares emEvidências e o transtorno do tamanho das unhas femininas em Hallelujah, de Leonard Cohen”, conta Ilana.

Aquela Dupla surgiu durante a pandemia, quando as atrizes multitalentosas Livia La Gatto e Renata Maciel resolveram se unir para se divertir e criticar o cotidiano criando paródias de músicas conhecidas do público. Com o presencial suspenso, viram nas redes sociais uma oportunidade de alcançar seu público de forma mais democrática e rapidamente viralizaram, alcançando mais de seis milhões de visualizações. Suas paródias foram reconhecidas por muitos artistas, entre elesCaetano Veloso, que começou a seguir as duas e citá-las em vários veículos. Com o sucesso no mundo virtual e de volta ao mundo real, a dupla decidiu prosseguir nesta pesquisa musical, criando novas paródias, que apresentam agora no espetáculo Paródias in Concert, que fica em cartaz de 17 de março a 28 de abril, somente aos domingos, às 20h, no Teatro Renaissance, em São Paulo, onde cantam e tocam instrumentos, inclusive o clássico “prato e faca” que Moreno Veloso utilizou durante a live em comemoração aos 78 anos do pai.

“Essa é primeira vez que faremos uma temporada desse espetáculo. Experimentamos alguns formatos em três casas de shows até chegarmos neste, o Paródias In Concert, e futuramente pretendemos viajar pelo país”, finaliza a dupla.

Sinopse:

Prepare-se para uma noite de risadas sem fim, porque Aquela Dupla, formada pelas atrizes Livia La Gatto e Renata Maciel, está pronta para lançar seu mais novo show de comédia com paródias inéditas e cenas hilárias. As artistas prometem diversão em meio ao caos nesse novo show, com direção da renomada atriz Ilana Kaplan, onde tocam, cantam e arrancam gargalhadas ao abordar temas polêmicos com leveza e humor.

Ficha Técnica:

Elenco: Livia La Gatto e Renata Maciel

Direção: Ilana Kaplan

Criação e Operação de Luz: Lucas Giovannini

Operação de Som: Lucas Giovannini

Produção Executiva: Maria Helena Chira

Direção de Produção: Renata Maciel

Serviço:

Aquela Dupla em Paródias in Concert

Temporada: 17 de março a 28 de abril

Teatro Renaissance

End.: Al. Santos, 2233 – Jardim Paulista

Apresentações: Domingos, às 20h

Duração: 60 minutos

Classificação: 12 anos

Gênero: Comédia Musical

Ingressos: R$ 100,00

Nas bilheterias do teatro, sem cobrança de taxas: Sexta, Sábado e Domingo, das 14h até o início do espetáculo

Pela Internet:https://bit.ly/42OLJLx