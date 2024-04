Arena Blues Festival completa 10 anos e retorna ao Teatro de Arena com 2 dias de shows

Alto contraste

A+

A-

Mantendo a tradição dos festivais de blues em Ribeirão Preto, Arena Blues Festival volta para o Teatro de Arena nos dias 03 e 04 de maio com o melhor do Blues nacional e internacional em edição comemorativa.

O ARENA BLUES FESTIVAL está de volta! Para esta edição em que comemora 10 anos de existência, o festival apresenta em 2 dias um line-up de peso com grandes nomes do cenário nacional e internacional. No palco principal, shows com o gaitista norte americano Keith Dunn, que tem em sua carreira uma vasta experiência ao lado de grandes nomes do blues mundial como Jimmy Rogers e Hubert Sumlin, acompanhado pela banda brasileira The Simi Brothers que com mais de 20 anos no mercado de blues, já passaram pelos principais festivais nacionais e internacionais acompanhando grandes artistas. Nesta mesma noite, Fred Sunwalk, um dos principais nomes do blues-rock nacional (e prata da casa!) se apresenta no Palco Arena apresentando um show vibrante e cheio de sucessos construídos ao longo de sua carreira, do jeito que o público gosta!

Também teremos a Arena Jazz Band, banda de jazz especialmente criada para o Arena Blues Festival que está presente em todas as edições! Eles se apresentam no início e nos intervalos dos shows apresentando standards e clássicos do street jazz, com uma pitada também de música brasileira e latina. Outra novidade para esta edição é a Welcome Band. A banda local Mississippi Devils, com seu blues acústico e instrumentos inusitados darão as boas vindas ao público criando uma atmosfera ainda mais divertida! Ambos se apresentam nos dias de evento.

No sábado, o festival faz uma homenagem às Mulheres no Blues e lança o selo “Women in Blues” com apresentações comandadas por mulheres. No palco principal se apresenta Nanda Moura, que tem sido destaque em grandes festivais nacionais com um trabalho primoroso de resgate aos primórdios do Blues. Com um figurino, instrumentos e repertório que remete aos grandes mestres e pioneiros do blues, Nanda apresenta um show recheado de clássicos e músicas autorais.

Continua após a publicidade

Também nesta noite de homenagem às mulheres teremos Deanna Bogart, multi-instrumentista 5 vezes vencedora do maior prêmio norte-americano do gênero, o Blues Music Awards, como melhor Saxofonista. Deanna também canta de maneira encantadora e toca piano com muito virtuosismo. Show imperdível para os amantes da boa música! Deanna Bogart vem acompanhada pela Big Joe Manfra Blues Band, formada por músicos consagrados do cenário nacional, a qual tiveram enorme repercussão em todos os festivais que passaram.

Ainda em homenagem às mulheres, a Arena Jazz Band recebe no sábado Camila Kerr, cantora ribeirão-pretana que tem a música correndo nas veias, com sua voz intensa apresentará grandes clássicos do Soul, Blues e Jazz.

Continua após a publicidade

O festival acontecerá nos dias 03 e 04 de maio no Teatro de Arena, de Ribeirão Preto a partir das 16h. O evento, que é realizado pela BlueBird Produções, mantém viva a memória das grandes noites de Jazz e Blues vividas em Ribeirão Preto e coloca novamente a cidade no eixo nacional do estilo.

Em sua oitava edição, o Arena Blues Festival se consolida como um dos mais reconhecidos eventos de blues e jazz do país.

Continua após a publicidade

História ligada a cidade de Ribeirão Preto:

Ribeirão Preto carrega uma grande história dentro do cenário do blues brasileiro devido ao 1° Festival Internacional de Blues, realizado há 35 anos, que trouxe a cidade as maiores lendas do blues mundial, um feito histórico para uma cidade fora do eixo Rio-São Paulo na década de 80. Buddy Guy, Junior Wells, Etta James, Albert Collins e Magic Slim se apresentaram em 1989 na Cava do Bosque junto aos pioneiros brasileiros Blues Etílicos e André Christovam, e segundo eles, o Festival foi um divisor de águas na cena blues nacional.

Ribeirão Preto na época ficou conhecida como a capital do Blues, recebendo pessoas do Brasil todo e também da Argentina e Chile. Esse legado reverbera numa cena efervescente com surgimento de muitos festivais do gênero, artistas e bandas de blues, sendo uma referência no cenário nacional.

Serviço: ARENA BLUES FESTIVAL

Dias 03 e 04 de maio de 2024

Teatro de Arena - Ribeirão Preto/SP

Ingressos: SYMPLA

https://www.sympla.com.br/arena-blues-festival__2363519