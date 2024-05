Banda canadense "Still Eighteen" se apresenta no Hard Rock Cafe Ribeirão Preto Família canadense, que é sucesso no cenário do rock mundial, prestigia a cidade com show no dia 17 de maio

No dia 17 de maio, sexta-feira, Ribeirão Preto recebe pela primeira vez a banda canadense “Still Eighteen”, em show no Hard Rock Cafe Ribeirão Preto. O trio familiar, formado por mãe, pai e filha, que dividiu festivais com Aerosmith, Alice Cooper, Lynyrd Skynyrd, Kid Rock, Billy Idol e outras lendas, já se apresentou em vários Hard Rock Cafes/Hotéis ao redor do mundo, e desembarca no interior paulista para um show inédito.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo link https://www.sympla.com.br/ still-eighteen__2422317 , e custam R$ 22,50 no lote promocional, com taxas de conveniência já inclusas. O show tem início às 21h no Hard Rock Cafe Ribeirão Preto, localizado na Esplanada Doutor Sócrates, nº 200, no bairro Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (16) 98210-2318, pelo site da marca, ou no perfil do restaurante nas redes sociais: @hrc.ribeiraopreto.

Sobre o Hard Rock Cafe Ribeirão

Maior rede de restaurantes temáticos do mundo, o Hard Rock Cafe Ribeirão Preto é o único do Brasil localizado dentro de um estádio de futebol e faz parte dos espaços de entretenimento da Arena Nicnet. A casa possui dois andares, palco e um deck exclusivo com vista para a arquibancada, onde os frequentadores podem assistir a jogos de futebol, shows e outros eventos.

Assim como em todas as unidades pelo mundo, a decoração inclui uma coleção de itens originais, pertencentes a ícones do rock, como uma guitarra de Paul McCartney e um baixo de Gene Simmons, da banda KISS. A Rock Shop®️ do Hard Rock Cafe Ribeirão Preto oferece itens inspirados pela música e tradicionais da grife Hard Rock Cafe, além de produtos inspirados na cidade.

Serviço:

Still Eighteen l Hard Rock Cafe Ribeirão Preto

Data: 17 de maio, sexta-feira

Horário: 21h

Local: Hard Rock Cafe Ribeirão Preto (Esplanada Doutor Sócrates, nº 200, no bairro Santa Cruz)

Contato: (16) 98210-2318

Ingressos: https://www.sympla.com.br/ still-eighteen__2422317