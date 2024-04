Banda MENSANA e Zeca Baleiro gravam clipe em São Paulo Gravação aconteceu nesta segunda-feira (01) no Theatro Municipal de São Paulo

Créditos: Gabriel Martins

Nesta segunda-feira (01), a banda MENSANA gravou o clipe da regravação de “Telegrama” do Zeca Baleiro. E a participação especial foi nada mais, nada menos que o próprio cantor em uma performance nunca vista!

O local escolhido para as filmagens foi o Theatro Municipal de São Paulo, localizado no centro da cidade. O roteiro e os detalhes ainda não foram divulgados. “Estamos muito felizes com tudo que vem acontecendo em nossa carreira. É bom ver que nosso trabalho vem sendo reconhecido por nossos ídolos também.”, comemora Adriel, vocalista da MENSANA.

Os detalhes do roteiro do clipe e a data de lançamento ainda não foram divulgados, mas será em breve. Aguardem!

Para saber mais sobre a MENSANA, acesse: @mensana_oficial