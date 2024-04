Barretão tem mais uma grande atração confirmada: Zezé Di Camargo & Luciano

Alto contraste

Dupla vai unir gerações de apaixonados pelo sertanejo na sexta-feira, dia 23 de agosto. Os acessos ao evento, que acontece de 15 a 25 de agosto, já estão à venda

Créditos: João Pedro Martins

A 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (15 a 25 de agosto) anunciou mais um grande show. Os irmãos Zezé Di Camargo & Luciano vão se apresentar no dia 23 de agosto, sexta-feira, no Estádio de Rodeios.

Sucesso desde a década de 1990, quando estourou a música "É o amor", Zezé Di Camargo & Luciano apresentarão grandes hits do sertanejo, unindo gerações e até estilos diferentes. Veterana na arena do Barretão, a dupla está entre as atrações mais pedidas nas redes sociais do evento.

Outras atrações confirmadas

No mesmo dia da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, 23/08, já está confirmado o show do cantor Luan Santana.

No dia 15/08, quinta, a grade musical conta com os shows do cantor revelação Luan Pereira e da cantora Lauana Prado. No dia 16/08, sexta, o evento já confirmou a apresentação de Simone Mendes e da dupla Bruno & Marrone no Estádio de Rodeios.

Já no sábado, 17/08, os shows são dos embaixadores César Menotti e Fabiano, da dupla Jorge & Mateus e Ana Castela. No dia 24 de agosto, é a vez do show internacional do ídolo country, Cody Johnson.

Ingressos

Os acessos para a 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que acontece de 15 a 25 de agosto, estão à venda exclusivamente por meio do site oficial da Total Acesso.

Estão disponíveis lotes para os nove setores que integram o evento, são eles: Parque/Rodeio/Show, Área Vip, Pista Prime, Pista Gold e Stage Prime; Camarotes Arena Premium, Brahma, Open Super Bull e Dagente. Também já é possível adquirir pacotes para a área de Camping, que funciona dentro do Parque do Peão. Mais informações: Site Os Independentes.