Barretos Country Park e Resort recebe o Travellers' Choice® do Tripadvisor® 2024 Premiação baseada na opinião dos viajantes confirma a excelência no atendimento do complexo turístico no interior de São Paulo

O Barretos Country Park e Resort acaba de ser reconhecido pelo Tripadvisor com o Travellers' Choice 2024. A premiação, concedida pelo popular site de viagens, confirma as empresas que receberam ótimas avaliações dos viajantes nos últimos 12 meses as colocando entre os 10% de todos os anúncios do Tripadvisor global.

“Celebramos esta grande conquista, pois ela é baseada na opinião dos nossos próprios hóspedes e visitantes. Isso mostra que estamos no caminho certo para tornar inesquecíveis e memoráveis ??as experiências inesquecíveis em nosso complexo”, afirmou Filipe Rezende, vice-presidente de Construção, Hotelaria e Experiências do Grupo GR, grupo proprietário do Barretos Country Park e Resort.

O Tripadvisor é um site de viagens que funciona como um fornecedor de informações e opiniões sobre turismo. Utilizando essa plataforma, diversos viajantes são capazes de encontrar um leque de recursos para planejar suas viagens. O Travellers' Choice premia os empreendimentos que sempre oferecem um ótimo atendimento.

“Não se trata apenas de proporcionar uma estada agradável, mas criar memórias inesquecíveis e estabelecer conexões emocionais que perduram além da visita. Cada interação, cada detalhe, contribui para a construção de uma experiência única e alternativa para nossos hóspedes. Ao priorizar a excelência em cada aspecto de nossos serviços e instalações, não só alcançamos a satisfação dos clientes, mas também conquistamos sua fidelidade. Vamos seguir no esforço para superar as expectativas e criar momentos verdadeiramente especiais para quem escolhe o Barretos Country como destino”, completou o VP do Grupo GR.

Sobre o País de Barretos

Com mais de 200 mil m² de área, o Barretos Country Park & ??Resort é uma ótima opção de passeio em família. O parque proporciona experiências únicas de contato com a natureza, fazenda, praia e diversão, para quem quer sair da vida agitada e viver momentos de conexão com a essência country que somente a capital country do Brasil pode oferecer. Destino perfeito para colecionar memórias inesquecíveis.

São mais de 40 atrações para a família. A diversão é garantida por meio de diversas toboáguas, tirolesa, mini zoo, fazendinha, piscinas de águas termais e praia com piscina de ondas (a 2ª maior praia artificial de parque de aquário do interior, com mais de 30 tipos de ondas), passeios a cavalo, trenzinho, entre diversas outras opções de lazer, além de muita atividade com música, animação infantil, eventos culturais e gastronomia típica regional.

Para saber mais sobre o Barretos Country Park & Resort: https://www. barretoscountry.com.br/

Serviço

País de Barretos

Avenida Pedro Vicentini, 111, Barretos, SP, Brasil

https://www.barretoscountry. com.br

Central de Reservas (17) 3321-2323

Funcionamento do parque aquático:

Aberto todos os dias (exceto às quartas-feiras), das 10h às 17h

Funcionamento do resort:

Todos os dias, 24h