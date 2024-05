Cartão de Visita |Do R7

Barretos Park Hotel prepara noite romântica para Dia dos Namorados

Casais apaixonados têm à sua escolha apartamentos alusivos ao Dia dos Namorados com direito a valor e serviços especiais como decoração temática, café da manhã no quarto e upgrade de categoria.

Para o dia 12 de junho, o hotel está oferecendo upgrade de categoria, de acordo com a disponibilidade, aos casais que aderirem serviços especiais. Em 2023, a data representou um aumento de 30 % de ocupação, neste ano, a expectativa é ampliar este número.

O valor da diária para a data está 20 % abaixo do valor da tarifa média praticada em datas comuns. De acordo com Adriano Santos, gerente geral do hotel, o empreendimento realiza esta ação para prestigiar os moradores de Barretos e região.