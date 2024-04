Billy SP finaliza turnê nos EUA e comemora sucesso internacional Com shows lotados, cantor e compositor ganha destaque fora do país

No último sábado (09), Billy SP finalizou sua turnê nos EUA com sucesso. Com todos os shows lotados, o cantor de pagode passou por cidades como: Orlando (Florida), Coconut Creek (Flórida) e Charleston (Carolina do Sul).

“A sensação é de gratidão. É muito bom ver meu trabalho chegando tão longe. Estar cantando aqui é um sonho realizado. Ainda quero levar muito pagode para fora do Brasil!", comenta o cantor e compositor, Billy SP.

Billy SP ficou nacionalmente conhecido por fazer parte do Grupo Samprazer, mas desde 2019 vem mostrando ainda mais seu talento em carreira solo. Cantor é responsável atualmente por hits conhecidos na voz de Thiaguinho, Péricles, Menos é Mais, Ludmilla, Gloria Groove, Juliette, João Gomes, entre outros nomes do meio musical.

Na última semana, sua música de trabalho atual “Em Busca da Minha Sorte” chegou no Top 50 da lista viral do Spotify, provando mais uma vez que o artista é sucesso!

