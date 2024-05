Boa Esperança- MG recebe o Projeto Cultural Vida Caipira - A Música da Roça para o Mundo Evento gratuito realizado pela JAM Produções acontece no dia 11 de maio, na Praça Amapá no bairro Maringá em Boa Esperança/MG

Os amantes da moda de viola e da música sertaneja de raiz já têm um compromisso marcado para o próximo dia 11/05. O Projeto Cultural Vida Caipira chega à cidade de Boa Esperança- MG com novidades para o público que aprecia boa música. Esta temporada do projeto que se iniciou no último dia 30 de Abril em Itajubá/MG e que teve um grande público, é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (PRONAC Nº230454), traz a apresentação da Orquestra de Viola Vida Caipira, composta por seis músicos e instrumentistas de viola caipira que vão tocar 22 clássicos da música sertaneja raiz com a participação especial do renomado artista nacional Mazinho Quevedo & Adrielli.

O Projeto Cultural Vida Caipira - A Música da Roça para o Mundo é gratuito, aberto ao público e traz toda a acessibilidade necessária para atender a população: banheiros químicos, banheiros adaptados para cadeirantes, intérpretes de libras para traduzir o evento ao vivo, além de segurança para que as famílias curtam o evento com tranquilidade.

“É muito gratificante realizar esta segunda etapa do Projeto Cultural Vida Caipira - A Música da Roça para o Mundo em Boa Esperança, um evento que promove música, entretenimento e lazer de forma segura, gratuita e acessível para a população, num ambiente totalmente familiar. A JAM Produções já tem quase 30 anos de estrada no ramo de eventos e contar com o apoio das empresas e da população local faz toda a diferença no nosso trabalho nesta e nas próximas etapas e temporadas do projeto que realizaremos”, destaca José Adolfo Medeiros, fundador e proprietário da JAM Produções.

A segunda temporada do Projeto Cultural Vida Caipira conta com o patrocínio da EMGEA e Jaguar Plásticos, apoio da Rádio Serra FM e realização da JAM Produções.

Serviço:

Data: 11 de maio de 2024

Local: Praça Amapá, bairro Maringá

Horário: Apresentação Mazinho Quevedo & Adrielli e Orquestra de Viola Vida Caipira – 21h00

Sobre a JAM Produções

Fundada em 1987 por José Adolfo Medeiros, a JAM Produções é uma empresa que trabalha na área de arte entretenimento, com foco na gestão de carreiras artísticas. Responsável por toda a negociação do evento, desde a divulgação até a realização do shows em feiras, exposições, eventos corporativos e festas de peão, a JAM Produções trabalha com artistas de diferentes segmentos, com um foco mais presente no sertanejo. No portifólio atual de artistas, destacam-se: André & Adriano, Guto & Nando, Zé Vitor & Rael e Mazinho Quevedo & Adrielli. A empresa já realizou diversas turnês internacionais em países como Holanda, Bélgica, Itália, Inglaterra, França e estabeleceu parcerias com promotores de eventos de renome que atuam fora do país.

Para saber mais sobre a JAM Produções, visite: https://www.jamproducoes.com

Siga @jamproducoes_oficial