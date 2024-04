Bonde do Brasil convida Deavele Santos para o projeto “Baú 12 Anos”, na nova faixa “Queria Te Odiar” O novo DVD da banda celebra o longo legado do grupo e, agora, conta com Deavele no mais novo single, já disponível em todas as plataformas...

O novo DVD da banda celebra o longo legado do grupo e, agora, conta com Deavele no mais novo single, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm

Celebrando 12 anos de estrada, a banda paraibana Bonde do Brasil está lançando, aos poucos, seu novo DVD “Baú 12 Anos”. Nesta última sexta-feira (15), o grupo continuou o projeto com o lançamento do single “Queria Te Odiar”, com participação do cantor cearense Deavele Santos, um dos mais novos fenômenos do piseiro.

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, a nova faixa é uma das músicas inéditas do DVD, que mistura regravações de grandes sucessos como “Fala Comigo” e “Amor Infinito”, com novas canções, como “Ponto Fraco” e “Saudadezinha Dói”. Dentro desta celebração, a parceria com Deavele Santos junta duas gerações do piseiro.

“Gravar essa música em um ritmo mais dançante e com uma parceria tão bacana foi muito importante pra mim. O DVD Baú 12 Anos foi um marco na minha carreira”, conta Johnson Souza, vocalista da Bonde do Brasil.

Como tradicional para lançamentos deste tipo, a gravação ao vivo de “Queria Te Odiar” estará disponível no canal oficial do grupo paraibano no Youtube. O videoclipe foi lançado na última sexta-feira.

O vídeo da parceria com Deavele é mais uma oportunidade para os fãs da Bonde do Brasil darem uma olhada no que aconteceu durante a gravação do DVD “Baú 12 Anos”. Gravado em Juazeiro do Norte, no Ceará, o projeto marcou a longa trajetória da banda, contando até com a participação das ex-vocalistas Rallyne Souza e Gaby Lima.

Com hits batendo quase 10 milhões de views no Youtube e passando de 3 milhões de streams, só no Spotify, a Bonde do Brasil é um nome de destaque dentro da história do piseiro. A formação atual, Mylenne, Johson e Fernandes, continua com o legado da banda, que foi lançada no mercado em maio de 2011.

Sobre Bonde do Brasil: Lançado no mercado em maio de 2011, o fenômeno paraibano Bonde de Brasil mostrou, no seu primeiro trimestre, que veio para ficar. Com ideias inovadoras, o grupo traz consigo um estilo diferenciado, que junta o forró, sertanejo e reggae, para criar uma pegada dançante e gostosa de ouvir.

Sobre Deavele Santos: O barbalhense Deavele Santos, 29, trocou a profissão de mecânico para se dedicar à vida de músico. Há quase uma década, Deavele realiza trabalhos como cantor e compositor. Recentemente, o jovem viralizou nas redes sociais com os hits “Novinha Maluca” e “Mina Sensação”, e contabiliza milhões de visualizações no YouTube, Spotify e Tik Tok.