Bruno Rosa e Bruninho & Davi brilham no esquenta para a Festa do Peão de Barretos Evento aconteceu nesta quinta, 18, no Villa Country, em São Paulo

Para todo amante de sertanejo que se preze, a Festa do Peão de Barretos, rodeio que é considerado o maior da América Latina, é evento obrigatório todos os anos! Em 2024, a 69ª edição acontece em agosto, mas o esquenta para a festa já começou. Nesta quinta, 18, o Villa Country, conceituada casa de shows em São Paulo, recebeu diversos nomes do nicho para se apresentarem e deixarem o público com gostinho de ‘quero mais’; entre os destaques estão a dupla Bruninho & Davi, o sertanejo Bruno Rosa, além dos embaixadores da festa, César Menotti & Fabiano.

Depois de um show completo dos Menottis, os demais convidados apresentaram canções que marcaram o ritmo ao longo dos anos. Bruno Rosa ousou ao interpretar hits como “Na Hora H” ( Zezé Di Camargo & Luciano), “Por um Minuto” (Bruno & Marrone) e “Na Hora de Amar” (Gusttavo Lima), encantando o público em cada uma delas.

“Essa foi uma noite muito especial pra mim. Já estou acostumado com o público, com shows, mas esse foi diferente; a entrega do pessoal era outra e me senti muito feliz por fazer parte disso. Aguardo ansiosamente agosto pra gente viver muito mais disso”, comenta Bruno.

Logo em seguida foi a vez de Bruninho & Davi subirem ao palco para animar os presentes com um dos seus maiores sucessos, o hit atemporal “E Essa Boca Ai?”, que coleciona mais de 77 milhões de streams apenas em vídeo, e outros 87 milhões em áudio.

“A gente ama a Festa de Barretos, e não tem como não amar. É sempre uma energia surreal e os maiores nomes do nicho envolvidos, todo ano guardamos boas memórias desse evento”, comenta Bruninho, e Davi complementa: “Sentimos nessa noite no Villa um pouco do que sabemos que vamos viver nesses dias em Barretos. Faltam quatro meses e já estamos contando os dias. Vai ser muito especial!”, finaliza.

A 69ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos acontecerá de 15 a 25 de agosto, no Parque do Peão, em Barretos (SP), e contará com mais de 100 atrações que prometem entregar o melhor da música sertaneja.