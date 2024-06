Bullet Bane começa nova era com álbum “ART.FICIAL” O projeto chega em 7 de junho em todos os apps e conta com 13 faixas, incluindo “ELEVADOR” e novas músicas impecáveis produzidas pela...

O projeto chega em 7 de junho em todos os apps e conta com 13 faixas, incluindo “ELEVADOR” e novas músicas impecáveis produzidas pela banda

Ouça o disco: https://umg.headmedia. com.br/artficial

“Bem-Vindes à ART.FICIAL”! A banda Bullet Bane lançou algumas prévias de sua nova era, como os sucessos “ELEVADOR” e “NO FUNDO ME IMPORTO”, mas agora entrou com tudo em seu projeto novo. “ART.FICIAL” chega nas plataformas digitais em 7 de junho e vem acompanhado de muitas novidades: 13 faixas impecáveis e um pontapé inicial e grandioso com um show de lançamento na Audio, em São Paulo, no dia 21 de julho.

O trabalho foi feito organicamente e com o contato de todos os integrantes com seus mais sinceros sentimentos e mergulha em diversos tipos de gêneros musicais, desde o característico rock, até mesmo o famoso reggaeton:

“Produzimos e compusemos o disco em isolamento em um sítio por 2 semanas. Levamos todos os equipamentos e ali, sem internet ou noção de hora, ou contato com outros, gravamos juntos as 13 músicas do disco. “ART.FICIAL” é um disco maduro, completo, que anda em diversos ambientes musicais e ainda mantendo uma essência. O rock moderno com elementos eletrônicos também passeia, por alguns momentos, pelo MPB, reggaeton e drum and bass.”, contou o vocalista Arthur Mutanen.

Inspirações

Para as inspirações listadas pelos músicos, estão Linkin Park, Tame Impala, Rüfus Du Sol e até Maria Rita, filha de Elis Regina, especificamente na faixa “COBERTOR”, lançada de surpresa para os fãs da banda.

“As músicas novas apostam em uma nova roupagem do rock nacional e, ao mesmo tempo, mantêm a essência da música pesada, mas com uma proposta nova, fresca e moderna, com temáticas sobre a vida e o amor. Nós sempre inovamos e mudamos entre um disco e outro e viramos referências a outros artistas e bandas do gênero. É um disco certamente nunca antes visto.”, exaltou.

Turnê

Por fim, além do show na casa paulistana, a Bullet Bane prepara-se para entregar uma turnê mais do que especial, comemorativa e cheia de surpresas para os fãs, sejam antigos ou novos.

Além disto, o repertório da banda para o show conta com, ao menos, 20 faixas, todas as do novo disco, além de queridinhas do “BLLT”, o álbum anterior:

“Estamos focados e trabalhando muito há vários meses para construir um novo show, uma tour por todo o Brasil, que anunciaremos datas e cidades em breve, e elevar cada vez mais a experiência enérgica e psicodélica de nossos shows. Nunca trabalhamos e nos dedicamos tanto! Estamos muito ansiosos para mostrar para todo mundo o que tem sido feito, e reencontrar com os fãs pelo Brasil”, finalizou.

Tracklist do disco

· 01. A VIDA É UM SOPRO

· 02. ART.FICIAL

· 03. SEM DIREÇÃO

· 04. TÁ TUDO BEM

· 05. DIFÍCIL ME ODIAR

· 06. NO FUNDO ME IMPORTO

· 07. O AMOR E SUAS DÚVIDAS

· 08. REFÉM

· 09. COBERTOR⁠

· 10. ⁠MOTOPAPI

· 11. MESMO SEM PENSAR

· 12. ELEVADOR

· 13. MEMÓRIA