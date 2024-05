Bullet Bane lança álbum “ART.FICIAL” em show grandioso na Audio

Alto contraste

A banda lança o novo projeto com um grande espetáculo na renomada casa de shows em 21 de julho

Mais do que consagrada e aclamada, a Bullet Bane se apresenta na Audio em 21 de julho, em São Paulo, para iniciar a tour de “ART.FICIAL”, o novo álbum do grupo que chega em todas as plataformas de streaming em 7 de junho. As vendas estão marcadas para 7 de maio, às 12h, pela Ticket 360.

A tour, inclusive, já ganhou um nome totalmente focado na nova era, com uma saudação aos fãs da Bullet Bane: “BEM-VINDES À ART.FICIAL”. Eles revelaram que é um convite especial para a entrada no novo universo deles e contaram que o show na aclamada casa, que já recebeu Charli XCX, Marina Senna, entre outros, é mais do que especial:

“Nós nunca nos dedicamos tanto para construir um show como fizemos com essa nova fase, realmente estamos muito empolgados com cada detalhe, cada decisão, estamos vivendo nosso melhor momento, e o show na Audio, em São Paulo, vai ser o pontapé inicial de tudo isso. Lançar um disco lá sempre foi uma vontade grande, então estamos realmente entrando em uma nova era para a banda”, pontuaram.

Repertório recheado

Para o show especial, a Bullet Bane conta que o repertório é muito mais do que uma celebração ao seu novo álbum, já que será cantado na íntegra: os rockeiros prometeram revisitar o álbum anterior, o BLLT, de 2022 e outras faixas.

“Vamos tocar na íntegra o ART.FICIAL, e a maioria das músicas do nosso disco anterior, o BLLT, que marcou muito a nossa vida e imagino que de muita gente também. Sempre temos uma visão muito específica quanto a estética e a sensação de que queremos passar nos shows, evoluímos muito como pessoas e como músicos desde o início da tour dele para cá, então cada vez mais nossa entrega artística é mais profunda.”, revelaram.

Sobretudo, o show deve ser longo e contar com, pelo menos, 20 músicas. Eles garantem que a experiência será única e que não vão economizar em dar o máximo de si em cada momento. Além disto, eles deixaram o mistério no ar, porém prometeram muitas surpresas e quem sabe algumas participações especiais.

Inspiração em cada nota

Por fim, a banda deixa uma mensagem de inspiração para seus fãs e, mais do que tudo, coloca a música em primeiro plano e sempre lembrando que ela salva várias vidas:

“Quem escuta Bullet Bane tem uma união muito forte, é um espaço musicalmente e liricamente muito profundo, a gente sempre quer garantir que todo mundo tenha esse espaço, e se conecte com seus próprios sentimentos, sinta novas sensações, seja livre para sentir e pensar e ser como e quem quiser, que se sinta seguro, isso é muito importante para a gente. E, claro, música é muito importante, e a gente vai sempre lembrar disso: música salva, senso de união salva, e o valor de uma experiência musical e visual muda vidas. ART.FICIAL: Encontre o fim do seu labirinto.”