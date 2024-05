Carol Carmin estreia na Virada Cultural

Alto contraste

“Recém-chegada à cena artística profissional, médica faz transição de carreira e apresenta-se em evento aberto ao público como interprete apaixonada pela música, moda e estética dos anos 40 e 50

Carol Carmin faz sua estreia na Virada Cultural 2024, em dois shows sequenciais nos dias 18 e 19 de maio, sempre as 14h30 no Palacete Conde de Sarzedas (Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo). Com o título de “A viagem sonora ao tempo da sofisticação” Carmin apresentará um repertorio que parte da Bossa Nova até os grandes hits do jazz, soul, MPB mundial. Acompanhando Carol, o pianista Márcio Dias.

Entrada franca, sendo 40 lugares sentados, mas sem limite de público

Carol Carmin

Carol Carmin é uma cantora especializada em vintage. Desde pequena a música sempre foi uma importante esfera da sua vida. Começou a estudar o canto com 14 anos e desde então se dedica com afinco a essa arte.

É formada em Medicina, mas após alguns anos de formada, entendeu que sua missão no mundo era outra.

Apaixonada pela música, moda e estética dos anos 40 e 50, pela Old Hollywood e pelas antigas casas de Jazz. Esse fascínio fez com que Carol Carmin percebesse que deveria trazer esse universo para as suas apresentações, resgatando a elegância, o glamour e a sofisticação musicais outrora esquecidos.

Sua missão é trazer a sofisticação e o envolvimento, transformando o seu evento em uma viagem única ao passado, com um toque de modernidade.