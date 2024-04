Casca de Bala! Thullio Milionário é dono do hit viral da internet que chamou atenção de celebridades

Alto contraste

Música foi usada mais de 1 milhão de vezes nas redes sociais, inclusive por Virginia Fonseca, Mel Maia, João Gomes, Pedro Sampaio, Endrick, Bruno Gagliasso, entre muitos outros

Lançada há aproximadamente um mês nas plataformas de áudio e vídeo, a música “Casca de Bala”, do cantor Thullio Milionário, já pode ser considerada um dos maiores sucessos de 2024! O hit tem viralizado dia após dias nas redes sociais, incluindo entre marcas e celebridades como Virginia Fonseca, Zé Felipe, Mel Maia, Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Bruno Gagliasso, Pedro Sampaio, João Gomes, L7nnon, Mirela Janis, Yugnir, Poliana Rocha, Otaviano Costa, Flávia Alessandra e a própria Netflix, que aderiu os direitos autorais para utilizar a canção em suas redes sociais e ações.

Até mesmo o mundo do esporte se envolveu, como foi o caso do jogador de futebol Rodrygo Goes, atualmente do Real Madrid, dos jogadores Murilo Paim e Endrick, do Palmeiras, e da conta oficial do Flamengo. Atualmente, são mais de 1 milhão de vídeos circulando pela web ao som de “eu e casca de bala” e 15 milhões de streams somados nas plataformas de música.

Com um ritmo viciante, sua letra incentivou os internautas a compartilharem fotos e registros de seus verdadeiros “cascas de balas”, termo carinhoso usado para se referir a aquela pessoa que está sempre ao seu lado pro que der e vier, como namorados, melhores amigos, familiares e até mesmo pets. Nos principais rankings o resultado não poderia ser outro: a canção se encontra na 30° posição do TOP 50 Brasil do Spotify, 7ª posição no Daily Viral Songs Global, 4º no Daily Viral Songs Brasil, alcançou o 390° lugar no Hot 100 Billboard Brasil, chegou no 1º lugar das mais ouvidas do TikTok e acabou de estrear na 193º posição do Daily Top Songs Portugal.

“Não tenho palavras para descrever esse momento na minha vida. O Brasil todo se envolveu com a música, são milhões de duplas, fãs e amantes do forró compartilhando suas cascas de balas em todos os lugares. Temos que celebrar essas amizades que estão sempre aí. Sem contar com as celebridades que já postaram vídeos curtindo e cantando, isso não tem preço. Estou tendo a oportunidade de levar meu trabalho a lugares que nunca tinha alcançado e esse é só o começo. ‘Casca de Bala’ é o hit de 2024!”, comenta Thullio.

Esta não é a primeira vez que Thullio Milionário se destaca no meio artístico. Em oito anos de estrada, o potiguar também é dono dos sucessos “Combustível de Vaqueiro”, “Joga Pro Vaqueiro”,“Dançar Forró Beijando”, “Ai Galega”, “Cachaça na Bota”, “Vaqueira e Mulher”, “Parede De Vidro” e “Amor Transparente”, que juntos superam 58,5 milhões de plays somados. Diariamente, mais de 2.8 milhões de seguidores, 1.7 milhão de ouvintes e 442 mil inscritos acompanham os próximos passos da grande aposta do forró.