Chris Brown lança o Deluxe de "11:11"

OUÇA 11:11 DELUXE: https://chrisbrown.lnk.to/ 1111deluxe

O cantor/compositor, vencedor do Grammy, Chris Brown lança a versão deluxe de seu 11º álbum solo de estúdio, 11:11, via RCA Records/Chris Brown Entertainment. O deluxe adiciona 13 faixas ao álbum original e inclui colaborações com Bryson Tiller, Joyner Lucas, Lil Wayne, Tee Grizzley, Mario e Davido.

O álbum original 11:11 estreou em primeiro lugar no chart Top R&B Albums da Billboard, também alcançou o segundo lugar no chart Top R&B/Hip-Hop Albums e o top 10 no chart Billboard 200 – mantendo o recorde de Chris Brown com todos os seus álbuns solo estreando no top 10 do chart Billboard 200. Atualmente, Brown está se preparando para sua turnê 11:11, que será uma longa turnê de 26 cidades e contará com duas das artistas femininas mais promissoras do R&B como convidadas especiais: Ayra Starr e Muni Long, em algumas cidades. Iniciando em 5 de junho no Little Caesars Arena em Detroit, Brown fará paradas por toda a América do Norte em Brooklyn, Toronto, Atlanta, entre outros, antes de encerrar em Los Angeles no Crypto.com Arena em 6 de agosto.

Anteriormente, Brown lançou seu álbum BREEZY (Deluxe), indicado ao Grammy, em julho de 2022 (clique aqui para ouvir) e a versão alternativa BREEZY – It’s Giving Christmas em novembro de 2022 (clique aqui para ouvir). A versão deluxe adicionou Anderson .Paak e Davido à tracklist repleta de colaborações com grandes artistas que incluíam H.E.R., Jack Harlow, Bryson Tiller e mais. Ao longo de sua carreira, Brown continuou a quebrar recordes – até mesmo os seus próprios – e recebeu uma infinidade de prêmios. Chris Brown atualmente é o cantor de R&B com o maior número de entradas no Hot 100 da história da Billboard.

Nos últimos quatro anos, ele acumulou indicações e vitórias em múltiplos prêmios. "Go Crazy" ganhou três Soul Train Awards em 2020 por Canção do Ano, Melhor Colaboração e Melhor Performance de Dança, e recebeu mais sete indicações em 2021. Ele também foi indicado para sete Billboard Music Awards, incluindo Melhor Artista de R&B, Melhor Álbum de R&B e Melhor Canção de R&B ("Go Crazy"), quatro BET Awards, incluindo Vídeo do Ano ("Go Crazy") e Melhor Artista Masculino de R&B/Pop, dois BET Hip-Hop Awards por Melhor Vídeo de Hip-Hop ("Go Crazy") e Melhor Duo ou Grupo, e dois MTV Video Music Awards por Melhor Canção de R&B (para duas músicas - "Go Crazy" e "Come Through" com H.E.R.).



Este ano, Chris, foi indicado para 4 BET Awards por Álbum do Ano, Melhor Artista Masculino de R&B/Hip-Hop, Melhor Colaboração ("Call Me Every Day" feat. Wizkid) e Vídeo do Ano ("WE (Warm Embrace)") e atualmente está indicado para um VMA da MTV ("Melhor R&B" com Chlöe). Mais recentemente, "Summer Too Hot" foi indicada como "Melhor Performance de R&B" para o Grammy Awards de 2024 e ele ganhou três NAACP Image Awards de 2024 (Duo, Grupo ou Colaboração Excepcional (Contemporânea) + Vídeo Musical Excepcional para "Sensational" feat. Davido & LoJay, Duo, Grupo ou Colaboração Excepcional (Tradicional) para "How We Roll" com Ciara).

Tracklist de 11:11 Deluxe:

Bruce Lee Go Girlfriend No Interruptions Run Away feat. Bryson Tiller Delusional Freak featuring. Lil Wayne, Joyner Lucas & Tee Grizzley Won’t Keep You Waiting feat. Mario Hmmm feat. Davido Afterlife Sex So Good My Slime Sweet Lullabye Residuals