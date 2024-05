Chrystian lança 4 faixas do audiovisual "60 Anos de Estrada" Projeto comemora a carreira do artista e enfatiza ainda mais suas grandes composições

Chrystian compartilhou com o público o primeiro volume do projeto “60 Anos de Estrada” hoje, 03 de maio, com quatro faixas. O EP traz a inédita e autoral “Sob o Céu Azul” acompanhada de “Sou Eu”, “Cheiro de Shampoo” e “Brigas”, que já teve seu vídeo liberado também. A produção musical e arranjos são assinadas pelo artista.

Assista à “Brigas” aqui: https://youtu.be/8- 03XaNY7nQ?si=uqvQo22N8DufZLmy

Ouça o EP aqui: https://bfan.link/60- anos-de-estrada-vol-1

O projeto audiovisual comemorativo joga ainda mais luz nas grandes composições de Chrystian nesses 60 anos de carreira. Seja em sua voz ou gravada por outros artistas, fica ainda mais evidente que as letras e melodias superaram o teste do tempo e mostram-se tão fortes quanto sempre. As clássicas “Cheiro de Shampoo”, “Sou Eu” e “Brigas” foram repaginadas e dão aos fãs de Chrystian uma oportunidade de apreciar as obras por outro olhar.

Animado em compartilhar o lançamento e, em especial, a inédita “Sob o Céu Azul”, Chrystian revela:

“Muito feliz em compartilhar essas quatro músicas que acho que vocês vão adorar. Todas com arranjos novos. ‘Sob o Céu Azul’ é uma inédita que eu fiz para minha mulher, a Key. É a terceira música que eu fiz para ela, e fala do nosso relacionamento, de como eu gosto de andar de mão dada com ela, da nossa vida, nossa união de energia, de estar na mesma frequência um do outro. Espero que curtam muito, assim como eu.”

A direção de vídeo é de Eduardo Galeno e a produção geral de Monte Castelo. Idealizado pelo cantor em parceria com a Agência Produtora, o projeto, dividido em volumes, também contará com colaborações com Sérgio Reis, Renato Teixeira e Lipe & Lyan, reunindo os maiores hits da carreira, releituras e faixas inéditas.

60 Anos de Estrada Vol. 1

Brigas Sob o Céu Azul Cheiro de Shampoo Sou Eu