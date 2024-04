Churrasquinho 2024: Menos é Mais inicia famosa turnê

Alto contraste

Primeiro show, das quinze datas confirmadas, acontece neste sábado (16) em Ribeirão Preto/SP

Créditos: Jhonnathas Franco

A espera finalmente chegou ao fim para os fãs do Menos é Mais! A turnê Churrasquinho de 2024 confirmou 15 datas ao longo do ano e se inicia neste sábado (16) na cidade de Ribeirão Preto/SP. Recentemente, os integrantes do grupo revelaram que nunca imaginaram o tamanho do sucesso que a tour alcançaria. Desde sua primeira edição em 2022, o projeto se esgota em todas as cidades por onde passa e movimenta milhões de brasileiros e admiradores, que aproveitam cada minuto das 4 horas de pagode que os shows proporcionam.

Para deixar esse momento ainda mais especial, agora o Churrasquinho Menos É Mais conta com a Mike’s Ice, marca de drink pronto de vodka com suco de limão, que segue em ascensão no mercado nacional. A marca se junta com a Amstel, patrocinadora que já acompanha a label desde o ano passado. Além disso, também une força em uma parceria inédita com a Betfast. Sabemos que tudo isso combina com o bom pagode deles, mas não esqueçam, bebam com moderação e se beber, não dirija.

“É muito doido ver à proporção que o Churrasquinho se tornou! Sabemos que as pessoas contam os dias para passarmos pelas suas cidades, ou até regiões próximas, para conseguirem garantir o ingresso e curtir muito pagode com a gente. Todo ano vamos crescendo cada vez mais e agora em 2024 contaremos com a parceria da Mikes e da Betfast, que prometem deixar essa festa ainda mais única para nosso público.” diz Duzão.

A agenda de 2024, divulgada com os meses e locais confirmados, já deixou muitos fãs ansiosos para recebê-los. O projeto, que começou com os amigos no “quintal de casa”, em um teste de som e imagem, deu início aos audiovisuais “Churrasquinho” e “Churrasquinho 2”, que é um sucesso pelo país e já soma mais de 1 bilhão de visualizações no canal do grupo.

Turnê Churrasquinho 2024 (sujeito a alteração):

Março - Ribeirão Preto

Abril - Natal

Maio - Vitória

Maio - Campos do Jordão

Junho - Belém

Junho - Brasília

Junho - Fortaleza

Julho - Recife

Agosto - Belo Horizonte

Agosto - São Paulo

Agosto - Rio de Janeiro

Setembro - Campinas

Outubro - Floripa

Novembro - Curitiba

Dezembro - Porto Alegre