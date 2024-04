Com apoio de Gusttavo Lima, Jiraya Uai lança nova versão de “A Jiripoca Vai Piar” O ‘Cowboy do Funk’ lança novo single, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, com parceria de André & Adriano e...

O ‘Cowboy do Funk’ lança novo single, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, com parceria de André & Adriano e Gusttavo Lima

Conhecido por seu estilo único, o artista Jiraya Uai está lançando sua própria versão do clássico “A Jiripoca Vai Piar”, eternizado na voz do cantor Daniel. Incluindo elementos de funknejo e beats eletrônicos, a faixa – lançada nesta quinta (18) – conta com o apoio de Gusttavo Lima e André & Adriano, compositores originais da música.

Ouça “A Jiripoca Vai Piar”.

Originário de Goiânia, capital do sertanejo, Jiraya Uai traz referências da cultura sertaneja em seu estilo pessoal e musical, aspecto central para seu novo lançamento. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, “A Jiripoca Vai Piar” é uma nova roupagem de um clássico dessa cultura, trazendo Jiraya para esse universo.

Com a intenção de trazer essa faixa, já consagrada entre as gerações mais antigas, para um novo público, Jiraya Uai se junta ao produtor de funk Douth!, que, ao lado do artista goianiense, criou uma versão que abraça elementos eletrônicos e batidas dançantes, características do eletrofunk de Jiraya.

Promessa de ser um grande hit para a carreira de Jiraya Uai, “A Jiripoca Vai Piar” recebeu reconhecimento de uma das maiores celebridades do sertanejo, Gusttavo Lima, cujo escritório está prestando apoio ao lançamento. Além disso, Jiraya também conseguiu aprovação dos compositores originais do hino, a dupla André & Adriano.

O artista, conhecido também por seu estilo visual único, está lançando, além da faixa nas plataformas digitais, via ONErpm, um videoclipe exclusivo. Puxando esse hit para as gerações mais novas, incluindo referências da cultura sertaneja, Jiraya Uai disponibiliza o vídeo em seu canal oficial no Youtube, a partir das 15h da mesma quinta de lançamento.

Sobre Jiraya Uai: Jiraya Uai, DJ e produtor musical, é conhecido por seu estilo único, sendo considerado o Cowboy do Eletrofunk. Originário de Goiânia (GO), ele deu início à sua carreira no projeto Monster Bass, ao lado de seu amigo DJ Wam Baster. Posteriormente, ao seguir carreira solo, desempenhou um papel fundamental na criação do movimento do Eletrofunk, uma fusão inovadora entre o funk e a música eletrônica.

Como produtor, Jiraya colaborou com diversos artistas de renome, incluindo Gusttavo Lima, Wam Baster, André e Adriano, e até mesmo o apresentador Silvio Santos (com um lançamento previsto em breve). Seus sucessos, como o hit "Olha O Trem", alcançaram grande destaque em todo o Brasil, acumulando mais de 50 milhões de streams.

