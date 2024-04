Com tecnologia imersiva, Rafyah lança mais um capítulo de seu EP em “Paciência”

Faixa faz parte de seu novo projeto e contém influências de reggae, rap e pop, além de integrar projeto visual

Rafyah Créditos: Divulgação/Karla Alvaíde

O cantor e compositor Rafyah quer te colocar para pensar em mais um hit, o single “Paciência”, produzido e composto pelo próprio e com lançamento previsto para 26 de abril com um foco na saúde mental e manter sua energia alta, mesmo com os desafios do dia a dia e as interferências externas.

Mas, não é apenas isto! A faixa foi mixada com uma tecnologia Dolby Atmos, usada nas melhores experiências imersivas, criando uma esfera envolvente e te colocando em uma esfera sonora dentro da faixa e em seu ecossistema sonoro.

A produção refinada ficou a cargo da Blessed Records e com a distribuição da Sound System Brazil, que também são parceiras em seu grande lançamento que deve chegar em 2024.

Rafyah aposta na canção com muitas influências que vão desde o reggae, rap e até o pop rock. O artista contou que a faixa quer trazer aquela sensação de plenitude e manter o próprio padrão vibratório, sem interferências de quem vibra negativo:

“Essa música traz a atenção a não nos deixarmos influenciar pelas vibrações negativas de terceiros, assim garantido que seu padrão vibratório não seja afetado e continue íntegro”, contou Rafyah.

Dias de luta

Além da letra assinada pelo artista, o cantor também dirige o clipe com um charme especial: ao som do seu novo hit, ele explora a vida de um lutador de boxe e das suas motivações para superar as dificuldades, contando, inclusive, sobre o bullying que sofreu na infância.

EP Visual

Além de “Paciência” e “Tantas Vezes”, o seu próximo EP contará com 6 faixas e vai misturar ritmos potentes, como Afrobeat, Rap, Rock, R&B e, claro, Pop Music.

Ele também quer contar essa história visualmente, tanto que todas as faixas contarão com um clipe e um lyric video para cada. Hélio Bentes, do Ponto de Equilíbrio, Ari, do Cone Crew Diretoria, e o jamaicano Michael Thompson são as participações especiais do projeto.

Rafyah já adianta que quer levar o lançamento de seu álbum em uma turnê pelo Brasil e realizar os lançamentos dos clipes ao longo deste ano.

Sobre Rafyah

Rafyah é um artista de reggae brasileiro com uma voz poderosa e letras que tocam a alma. Com influências de Bob Marley, Gilberto Gil e Tim Maia, ele cria músicas que combinam mensagens positivas com melodias contagiantes.

Sobre a Blessed Records

A Blessed Records é um selo musical independente que se dedica a lançar artistas talentosos de diversos gêneros musicais. A gravadora oferece suporte completo aos seus artistas, desde a produção musical até a divulgação e promoção.

Ficha Técnica de “Paciência”

Composição: Rafyah

Produzido por: Rafyah & Blessed Records

Gravado por: Blessed Records

Mixagem: Thiago Jahbass

Master: Thiago Jahbass

Produção Executiva: Luc Bonnecarrere

Distribuição: SoundSystemBrazil

Designer: Felipe Arman

Vídeo Lyrics: Rafyah