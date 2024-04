Combinação potente do pop, James Arthur e Kelly Clarkson revelam dueto arrebatador em From the Jump Canção é parte do álbum "Bitter Sweet Love", do artista

Se os amantes do pop ao redor do mundo tivessem que se juntar para criar a colaboração perfeita, poderia ser algo assim: uma artista vencedora do Grammy, com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, encontra-se com um notável dono de canções certificadas diamante, e um aclamado último álbum. Tornando essa proposição realidade, Kelly Clarkson e James Arthur se juntam em “From the Jump”.

A música, que agora ganha nova versão, foi o quarto single oficial do álbum "Bitter Sweet Love", de Arthur, que foi lançado no início de 2024 e se tornou seu segundo trabalho top 1. A balada íntima, mas poderosa, é o cenário ideal para um encontro mágico: Justo quando nos acomodamos no suave abraço vocal de Arthur, Clarkson entra, unindo sua paixão no refrão compartilhado.

James Arthur falou sobre a colaboração: “Quando ouvi os vocais da Kelly nesta música, minha mente explodiu. Que grande honra ter alguém do calibre dela apresentando uma das minhas músicas favoritas deste trabalho. Estou muito animado para os fãs ouvirem isso”. Kelly Clarkson adicionou: “James tem uma voz incrível, então fiquei empolgada quando ele me enviou esta música. Eu amo cantar com artistas que me inspiram e vocalistas que adoro! Esse é o meu tipo favorito de parceiro de dueto. ´From the Jump´ é uma música tão legal. Tem essa vibe de cantor/compositor, mas com elementos pop que eu realmente curto. A melodia é linda e a escrita é tão boa que fiquei muito animada para cantar nela com ele!”

Se há vozes que nos inspiram a acreditar que tudo é possível e fazem do verso “Eu sabia que morreria por você desde o início” a mais cativante declaração de amor - com certeza são estas duas. “From the Jump” é o hino deste ano para todos os amantes incuráveis - com narrativa frágil, emoção arrebatadora e grande melodia, interpretada por verdadeiros mestres de seu ofício.