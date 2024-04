Coral da USP São Carlos abre inscrições para novos integrantes

Alto contraste

Para participar da iniciativa, que é gratuita, não é necessário ter experiência musical ou qualquer vínculo com a USP. O único pré-requisito é ser maior de 18 anos e preencher, até dia 17 de março, a ficha de inscrição online

Quer se tornar uma das vozes do Coral da USP São Carlos? Então, inscreva-se até dia 17 de março para participar da iniciativa, que é gratuita. Não é necessário ter vínculo com a USP nem experiência musical, basta ter mais de 18 anos e disponibilidade para comparecer aos ensaios, que acontecem todas às quintas-feiras, das 12h30 às 14 horas, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP.

“Além dos ensaios, cantamos em diversas apresentações, encontros corais e concertos pelo campus, em São Carlos e em outras cidades. Participam alunos de graduação, pós-graduação, professores, funcionários técnico-administrativos, assim como pessoas da comunidade de São Carlos. Nesta temporada, estamos incentivando fortemente a participação de estudantes da graduação”, revela o maestro Sergio Alberto de Oliveira. Fundador, diretor artístico e regente titular do Coral da USP Ribeirão Preto, Oliveira é coordenador e regente do Coral da USP São Carlos.

Quem já faz parte do coral garante que os benefícios não se restringem à oportunidade de soltar a voz, pois a atividade também contribui para a diminuição do estresse, a melhoria do relacionamento interpessoal, do trabalho em equipe, da comunicação e do foco. O grupo iniciou suas atividades em 2015 já com características de um grande coral universitário, similar a corais de universidades estrangeiras, e possui um repertório composto por canções populares do mundo todo e peças do repertório coral clássico.

Para se candidatar ao Coral da USP São Carlos, é só preencher a ficha de inscrição disponível neste link: icmc.usp.br/e/6dd65. “Após a inscrição, será agendado um teste vocal de aproximadamente 10 minutos para classificação vocal. Você será comunicado do local e horário”, explica o maestro. Oliveira possui Bacharelado em Composição e Regência pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), além de mestrado em artes e doutorado em música, com pesquisa na área do coro cênico, pela mesma instituição. Ele já levou seus grupos corais a turnês e apresentações por diversos estados do Brasil e por países como Grécia, Itália, Argentina e Uruguai. Também participou de congressos, palestras e apresentações na Áustria, Finlândia, Estados Unidos, Portugal, Espanha e Índia.

O Coral da USP São Carlos é uma iniciativa da Comissão de Ação e Integração Social (CAIS) do ICMC, que conta com o apoio da Comissão de Cultura e Extensão Universitária do Instituto, do Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária do campus da USP em São Carlos e da Prefeitura do Campus da USP de Ribeirão Preto.