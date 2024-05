Das Ruas para os grandes palcos da vida, Thielly Lohane traz espetáculo Uma Saudação a Mariah Carey

Alto contraste

A cantora, que se destacou no programa “Canta Comigo”, ficou conhecida por se apresentar nas ruas da Paraíba e se destaca pela sua grande potência vocal. Agora encara a responsabilidade de interpretar as músicas da Diva do Pop, nos shows que acontecerão em Copacabana, Bangu e Niterói

Thielly Lohane é, sem dúvidas, um daqueles típicos fenômenos de tempos recentes: nasce e se cria em alguma rede social, arregimenta uma legião de fãs e, quando se percebe, está rodando o mundo. A cantora paraibana, que ficou conhecida por cantar nas ruas da Paraíba, se destaca pela sua grande potência vocal que já ecoou em grandes palcos como do programa “Canta Comigo”, o Festival de Verão de Salvador e o Rock in Rio. Agora é a vez do Rio de Janeiro receber de novo todo o talento da artista, que trará para a capital carioca mais uma edição do espetáculo “Uma Saudação à Mariah Carey”.

As apresentações acontecerão nos dias 16, 24 e 25 de maio, no Teatro Claro Rio (Copacabana), no Teatro Bangu Shopping (Bangu), e na Sala Nelson Pereira dos Santos (Niterói), respectivamente.

“Pra mim, é uma responsabilidade gigantesca, primeiro porque a Mariah é um ícone, literalmente um ícone, da indústria musical, tanto em termos de músicas, hits, quanto na extensão vocal dela e a forma como canta. Então pra mim, foi um desafio gigantesco, porque Mariah, só tem ela”, confessou Thielly. “No espetáculo, eu procuro interpretar as músicas no tão original, porque acho que é muito o que o público espera. Mas apesar disso, é impossível a gente não se empolgar. Muitas canções dela marcaram momentos que se tornaram inesquecíveis na minha vida e me trouxeram muitas lições, então é claro que às vezes sai uma gíria, uma brincadeira e acaba sendo uma troca muito gostosa com o público”, completou.

Com texto e direção geral de Rafael Mello, o espetáculo conta ainda com músicos ao vivo e promete conduzir o público a uma jornada inspiradora, comovente e emocionante, pela vida e carreira de Mariah Carey. “O roteiro está todo baseado na trajetória profissional dela, desde o primeiro álbum, em 1990, passando também por momentos marcantes como o filme Glitter, lançado em 2001 e até uma homenagem ao título que ela conquistou de ‘Rainha do Natal”, explicou o diretor, acrescentando sobre todo o cuidado que também tiveram na seleção dos figurinos desenvolvidos pela estilista paulista Íris Goya, que, segundo ele, fez uma vasta pesquisa sobre momentos e apresentações especiais da carreira da cantora. “Acho que o vestido de Natal é um dos destaques d espetáculo, porque lembra muito o lançamento da música ‘All I Want for Christmas Is You’, lançada orininalmente em 1994”.

Além do Rio de Janeiro, o musical também passará por outros estados brasileiros, e já tem datas confirmadas como 12 de Julho em São Paulo, 13 de Julho em Belo Horizonte onde o espetáculo deverá ser apresentado em julho de 2024.

Ficha Técnica:

Cantora: Thielly

Backing Vocal: Rafael Oliveira e Jessi

Produção: Danielson Maroto e LMenezes

Direção Musical: Lucas Silva

Coreografia: Caio Bastos e Paula Tinnoco

Direção Geral: Rafael Mello

Roteiro: Rafael Mello

Figurino: Íris Goya

Realização: R.M.Alvim Produções

Serviços:

“Uma Saudação à Mariah Carey”

Teatro Claro Rio

Data: 16/ 05/ 2024

Horário: 21h

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - 2º Piso - Copacabana, Rio de Janeiro – RJ

Valor: A partir de R$ 35,00

Classificação Indicativa: Livre

Duração Aproximada: 110 minutos

Capacidade do Teatro: 661 lugares (Sujeito a lotação)

Teatro Bangu Shopping

Data: 24/ 05/ 2024

Horário: 20h

Endereço: R. Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu, Rio de Janeiro – RJ.

Valor: A partir de R$ 50,00

Classificação Indicativa: Livre

Duração Aproximada: 110 minutos

Capacidade do Teatro: 532 lugares (Sujeito a lotação)

Sala Nelson Pereira dos Santos

Data: 25/ 05/ 2024

Horário: 20h

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói – RJ.

Valor: Inteira R$120 | Meia R$60 | Antecipado R$80

Classificação Indicativa: 12 anos

Duração: 110min

Capacidade do Teatro: 491 lugares (Sujeito a lotação)