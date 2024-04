Davi Kneip lança “Sintomas de Dengo”, funk romântico com piseiro O funkeiro mineiro junta seu conhecido funk melódico com o piseiro em um beat assinado por Kelwin Lopes, já disponível em todas as...

O funkeiro mineiro junta seu conhecido funk melódico com o piseiro em um beat assinado por Kelwin Lopes, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm

Davi Kneip, nesta sexta-feira (19), lança seu mais novo single “Sintomas de Dengo”, um funk melódico mesclado com piseiro, com beat assinado por Kelwin Lopes. A faixa continua uma tendência de Kneip, de juntar sua sonoridade de funk já conhecida com outros gêneros musicais, por exemplo “Debaixo do Meu Chapéu”, com a sertaneja MARIHANNA.

Ouça “Sintomas de Dengo”.

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, “Sintomas de Dengo” traz uma faceta mais romântica de Davi Kneip, sem perder a sensualidade que já é sua marca registrada. Cantando sobre a saudade que tem de passar uma noite com sua amada, o funkeiro adota uma perspectiva ao mesmo tempo sensual e carente.

“Muita expectativa positiva para o lançamento, foi feita com muito carinho e dedicação. Espero que todos meus fãs e admiradores curtam muito este lançamento e escutem bastante", desejou o artista mineiro.

Além do lançamento nas plataformas, a nova faixa também vem com um videoclipe exclusivo, que será lançado no canal oficial de Davi Kneip no Youtube. O vídeo da faixa, que explora a sensualidade do cantor, estará disponível na plataforma de vídeos a partir do meio dia da mesma sexta do lançamento (19).

Assista “Sintomas de Dengo”.

Conhecido nacionalmente pela sua sonoridade diversa, mas, sempre com raízes no funk, Davi explora o piseiro, gênero musical muito popular nas regiões Norte e Nordeste, em “Sintomas de Dengo”. Grande aposta, a nova faixa promete ser um novo hit para o artista, que já conta com bilhões de streams nas suas plataformas digitais.

Davi Kneip já trabalhou com nomes conceituados da música brasileira, como Luisa Sonza e Marina Sena, além de DJs e produtores, por exemplo Alok e Vintage Culture. Também acumula sucessos, como o hit nacional “Sentadona”, a faixa “É Isso”, de Japanzin e o funk “Filme da Barbie”.

Sobre Davi Kneip: Nascido em Belo Horizonte, Davi Kneip é DJ, cantor, produtor musical, compositor e emplacou vários hits nas paradas de sucesso. Possui mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 236 milhões de streams totais, com destaque para o hit “SentaDONA”, que soma mais de 300 milhões de reproduções em suas duas versões.

No portfólio do jovem há parcerias com nomes conceituados do pop, como Luísa Sonza, Marina Sena e do funk, como MC Kekel, MC Rick, MC Niel, MC Zaquim, MC Theuzyn e outros como Felipe Original, Raí Saia Rodada, Japanzin, Us Agroboy e outros . Além disso, já dividiu o palco com outros artistas nacionais de destaque como Zé Neto e Cristiano, Dennis DJ, Alok e Vintage Culture.

Instagram.

Sobre ONErpm: ONErpm é o grupo musical e gravadora liderando a nova geração da música – operando globalmente em 43 localizações e mais de 600 funcionários. O grupo oferece serviços de gravadora a artistas que procuram elevar suas carreiras e opera uma das maiores distribuidoras musicais do mundo inteiro, além de contar com uma das maiores networks multi-canais no Youtube.

Contando com um leque completo de serviços, que inclui apoio de marketing, ferramentas para a supply chain, SAAS, inteligência de empreendedorismo, publicação, contabilidade e soluções globais de pagamento, a empresa oferece a infraestrutura necessária para o sucesso de criadores e donos de conteúdo. Prezando por ser uma parceira confiável, a ONErpm oferece transparência em tudo que faz, desde a criação de uma campanha de marketing aos pagamentos.

Para mais informações, visite www.onerpm.com