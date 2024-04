Davi Moraes e Moreno Veloso estreiam o show "Noite do Frevo" no Manouche dia 28 de março, quinta O carnaval passou, mas o frevo não pode parar! Davi Moraes e Moreno Veloso estreiam no Manouche o show “Noite do Frevo”

Créditos: Caio Lirio

O carnaval passou, mas o frevo não pode parar! Davi Moraes e Moreno Veloso estreiam no Manouche o show “Noite do Frevo” – que levaram ao carnaval da Bahia nos dois últimos anos – no dia 28 de março, quinta, com o que está no sangue, na história e na herança dos dois: o carnaval, os frevos e afoxés, invocando as irresistíveis músicas que aprenderam a amar e tocar em trios elétricos.

Davi Moraes conta sobre a alegria de estar ao lado de Moreno Veloso neste trabalho. “Moreno é meu amigo desde sempre e é meu primo pela parte de minha mãe. Ele sempre acompanhou nossas saídas de trio e eu me lembro de falar para ele que a gente tinha de montar uma coisa junto. Uma vez, descendo de um trio na Praça Castro Alves, a gente se abraçou e joguei essa idéia pra ele. O universo conspirou e jogou a favor e já fizemos este show dois anos no carnaval em Salvador, numa grande homenagem ao meu pai. Agora estamos nessa, de manter o frevo presente e, para minha alegria, mais uma vez, estaremos juntos trazendo esta noite do frevo para o Manouche”.

E a liga entre eles deu tão certa que Davi e Moreno se uniram para gravar uma nova versão da faixa “Todo mundo quer”, lançada por Moraes em 1983 e incluída no álbum “Moraes É Frevo!”, lançado em janeiro pela Orquestra Frevo do Mundo, num projeto assinado por Pupillo, Marcelo Soares e Davi Moraes.

No repertório músicas próprias deles, músicas de seus pais e grandes frevos cantados por todos até hoje como “Bloco do Prazer” e “Coisa Acesa” (ambas de Moraes Moreira e Fausto Nilo), até frevos clássicos instrumentais e de Dodô e Osmar e afoxés dos blocos afros baianos.

E para fazê-lo à altura, os dois vêm acompanhados de uma banda com grandes frevistas: Noé Ribeiro (teclado), Antonio de Moraes Neves (trombone); Roberto Stepheson (sax e flauta), Augusto Albuquerque (baixo), Vander Luiz (trompete), Eduardo Santana (trombone) e Cesinha (bateria).

Serviço:

Show: Estreia do show “Noite do Frevo” com Davi Moraes E Moreno Veloso

Local: Manouche (Rua Jardim Botânico, 983 - subsolo da Casa Camolese – Jd. Botânico)

Data e horário: 28 de março, quinta, às 21h

Ingressos: R$ 70,00 (ingresso solidário com um quilo de alimento não perecível ou livro – estudante, meia entrada e idoso que será doado para o Retiro dos Artistas) e R$ 140,00 (inteira)

Capacidade: 250 lugares (público em pé)

Vendas: https://linktr.ee/clubemanouche