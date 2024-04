Desejos Teatro West Plaza

Alto contraste

Estreia dia 12 de abril no Teatro West Plaza

Créditos: André Stefano

Inspirado no texto clássico “O Primo Basílio”, do grande autor Eça de Queirós, o espetáculo “Desejos - Quando a Vontade Fala mais Forte” e uma história de amor e traição. A estreia acontece no dia 12 de abril, no Teatro West Plaza.

O espetáculo, situado no século XIX, expõe os desejos tem como trama principal a paixão de Luísa, uma jovem casada, por seu primo Basílio, além dos sentimentos profundos outras personagens envolvidas por uma trama emocionante. Quando a vontade e o “desejo” falam mais forte, o coração se entrega

A cenografia tem móveis originais de época, além de um figurino que retrata a alta sociedade portuguesa daquele período. Com trilha original, o espetáculo é mais uma produção exclusiva da COMPANHIA DO ATOR de SP.

SINOPSE:

Luisa é uma jovem dama da alta casta social portuguesa da segunda metade do século XIX. Casada com Jorge, um bem-sucedido empresário, mais velho, que a tem sempre protegida na mansão do casal. Ao receber a visita da visita de um primo que conviveu até a adolescência, Luisa se anima, sem saber que Basílio é um “bon vivant”, que mesmo tendo vindo de família abastada, sempre gastou o que não tinha com suas aventuras amorosas e comerciais. Quando Basílio chega a Lisboa, Jorge, marido de Luísa, tem que viajar e os primos ficam sozinhos na velha Capital portuguesa. Basílio percebe a oportunidade e se declara com veemência àquela paixão de sua adolescência. Sem conseguir evitar, Luísa se entrega ao primo e passa a ser chantageada. O desfecho da trama é emocionante e inesperado.

Desejos

Quando a Vontade Fala mais Forte

Texto: Eça de Queirós

Adaptação e Direção: Gabriel Veiga Catellani

Elenco: Andréa Costa, Cássia Roberta, Lia del Fiume, Fabi de Farias, João Guilherme, Luciano Pais, Tânia Gimenez, Thiago Rennó, Wendel Pinheiro

Produção Executiva: Wendel Pinheiro

Gênero: romance

Indicação etária: 14 anos

Duração: 100 min

Estreia: dia 12 de abril

Temporada: de 12 de abril à 31 de maio

Preço promocional: R$ 34,90

Ingressos antecipados e com desconto:

www.ingressoparatodos.com.br

Teatro Raposo-Sala Irene Ravache | 252 lugares

Raposo Shopping – Rodovia Raposo Tavares Km 14,5

Whatsapp. (11) 94221-2107

Local: Teatro WestPlaza Shopping – Sala Laura Cardoso

Estreia: 12 de abril (sexta-feira) – 21h

Realização: Companhia do Ator

Ficha técnica:

Elenco: Andréa Costa, Cássia Roberta, Lia del Fiume, Fabi de Farias, João Guilherme, Luciano Pais, Tânia Gimenez, Thiago Rennó, Wendel Pinheiro.

Figurinos: Wendel Pinheiro

Luz: Gabriel Catellani

Trilha: Gabriel Catellani

Operação Som: Juan Sobral

Operação Luz: Alam Medison

Produção Geral: Companhia do Ator SP