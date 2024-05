Detonautas, Maneva, Restart, Falamansa, se apresentam no Musical Soul O Sul em prol do RS Em parceria da Audio, Transamérica FM, Showlivre, Bem da Madrugada e idealização do movimento Reggae Brazuca, o evento acontece em...

Em parceria da Audio, Transamérica FM, Showlivre, Bem da Madrugada e idealização do movimento Reggae Brazuca, o evento acontece em 23 de maio

A tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul uniu o Brasil em uma corrente de apoio às famílias devastadas pelas intensas chuvas e fortes enchentes, que já deixou mais de 150 mortos, mais de 80 desaparecidos e 806 feridos, além de mais de 615 mil pessoas desabrigadas, que é o que se tem informação até o momento. Pensando nisso, o movimento do Reggae Brazuca em parceria com a Audio fará um festival beneficente, o “Musical Soul O Sul”, que acontece em 23 de maio, em São Paulo.

O logo do festival forma um anagrama com a expressão “SOS” e pretende arrecadar doações, renovar esperança, ampliar e ajudar por meio de parcerias transparentes às vítimas. Entre grandes nomes, o festival conta com participações de Detonautas, Maneva, Planta & Raiz, Marina Peralta, Expressão Regueira, Restart, Falamansa, Bloco do Caos, Mato Seco, Big UP, Egypcio e muitos outros ícones da música. O formato é uma SuperJam e colocará cada artista no palco com cerca de 3 músicas em uma noite especial de solidariedade, totalizando cerca de 45 músicas tocadas ao vivo.

O “Musical Soul o Sul” conta com parcerias da Showlivre, que fará a transmissão ao vivo do evento pelo Youtube e também da Rádio Transamérica FM, que irá somar nessa divulgação. Os ingressos já estão à venda por 40 reais, no site da Ticket360 e todo o valor arrecadado de bilheteria, bar e as taxas das vendas, bem como as doações físicas em parceria com a ONG Bem de Madrugada, serão encaminhados ao Sul do Brasil.

Além disso, o evento está promovendo uma campanha de financiamento coletivo no site Benfeitoria (https://benfeitoria.com/ projeto/musical-soul-o-sul- 1lut). Através dessa plataforma, são aceitas doações em dinheiro, permitindo que pessoas que não puderem comparecer ao evento, mas desejam apoiar a causa, possam contribuir de qualquer lugar do mundo.

Serviço

Data: 23 de maio

Local: Audio Club, São Paulo

Horário: A partir das 19h

Atrações Confirmadas: Maneva | Planta e Raiz | Falamansa | Restart | Egypcio | Mato Seco | Bloco do Caos | Big UP | Marina Peralta | Cidade Verde Sounds | Denise D' Paula | Deko | Pelé MilFlows | Bells | Expressão Regueira | LUAU | Alma Roots | E mais+

Ingressos: Site ticket 360 (https://www.ticket360.com.br/ evento/29082/ingressos-para- musical-soul-o-sul-unindo- forcas-para-reconstruir-vidas)