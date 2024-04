Dia Mundial do Café: cinco dicas de lugares para desfrutar da tradicional bebida em Monte Verde (MG) Estabelecimentos do distrito de Camanducaia promovem ações especiais motivadas pela data, que será celebrada neste domingo

Criado para homenagear uma das bebidas mais adoradas e consumidas no planeta, o DiaMundial do Café é comemorado neste domingo, 14 de abril. Diversos estabelecimentos de Monte Verde (MG) esperam pela chegada dos turistas no final de semana com atrativos especiais motivados pela data.



Tradicional destino turístico do Sul de Minas, o distrito de Camanducaia conta com diferentes locais que oferecem cafés de alto nível. “Temos um clima predominantemente agradável e nesta época de outono já começa a fazer um friozinho gostoso aqui, que é ideal para saborear um cafezinho. O nosso distrito conta com ótimas opções de lugares que oferecem cafés de primeira qualidade”, ressalta Rebecca Wagner, presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região).



A entidade selecionou cinco opções de lugares do distrito mineiro para desfrutar da tradicional bebida no Dia Mundial do Café. Confira:

Le Cadeau de Dieu – Café et sucré

Localizado na galeria Villa Europa, o estabelecimento disponibiliza uma linha exclusiva de cafés tipo exportação, da variedade Catuaí Vermelho, que são produzidos no município da Campanha, na Serra da Mantiqueira, uma das melhores regiões cafeeiras de Minas.



Com degustação gratuita e até opções saborizadas da bebida, o local vende o produto em grãos ou moído na hora em um moedor profissional se o cliente quiser. Para este domingo, por causa do Dia Mundial do Café, a casa vai oferecer 10% de desconto, com qualquer forma de pagamento, em seus produtos. Mais informações pelo perfil do Instagram e pelo telefone/WhatsApp: (11) 94767-3848.

Benditto Café

Instalado dentro da Galeria Verner Grinberg da Avenida Monte Verde, o estabelecimento trabalha com cafés gourmet cultivados e colhidos em micro lotes. Produzidos com esse cuidado e um processo artesanal, também possuem o selo de produto com qualidade para exportação. Oferecido em pó ou em grãos, os cafés podem ser preparados com coador de pano ou em máquina de expresso.

Outros carros-chefes da casa são os deliciosos pães de queijo e de milho, este último feito na chapa. Maiores informações pelo telefone (35) 3438-1848 e pelo perfil no Instagram.

Café no Fazenda Hotel Itapuá

Opção para quem for ao Fazenda Hotel Itapuá, um dos tipos de cafés servidos no local é feito com grãos especiais colhidos manualmente em uma fazenda da região. Ainda verdes, eles são torrados em um forno de pedra, em pequenas camadas, para ficarem homogêneos antes de serem usados no preparo da bebida.

O estabelecimento também serve o tradicional cafezinho mineiro, aquecido em seu forno à lenha, a partir das 15h, depois que o restaurante do local fecha após o almoço. Esse café fica disponível na recepção do hotel, junto com chás e pinhões cozidos, e pode ser apreciado por quem quiser conhecer a hospedagem ou esteja realizando o passeio nas trilhas das Corredeiras do Itapuá, que não exige agendamento prévio. Mais informações pelo telefone/WhatsApp: (35) 34381177.

Zuckero Café & Empório

O estabelecimento, localizado na Casa Beija Flor, faz diversos tipos de preparos da bebida com um café especial vindo de uma fazenda do município de Pico do Dias (MG), que fica a 1.500m de altitude, na Serra da Mantiqueira. E para esse domingo, por causa da data comemorativa, a casa estará oferecendo de cortesia um cafezinho dessa qualidade para quem consumir um prato da casa, no almoço ou no jantar. Mais informações sobre o local, que tem uma carta de bebidas quentes e frias, doces, salgados e um empório, podem ser conferidas no perfil do Instagram e pelo telefone/WhatsApp: (11) 97261-1650.

Alameda Suíça

Eleito um dos melhores restaurantes do mundo para ir à noite em votação promovida pela TripAdvisor em 2023, o estabelecimento conta com um aconchegante ambiente de dois andares, gastronomia diversificada e decoração requintada. Com essas características, é um espaço perfeito para degustar um Café. Neste domingo, por causa da data comemorativa da bebida, a casa vai oferecer um cafezinho de cortesia para quem almoçar ou jantar no local. Mais informações pelo telefone: (35) 98898-2842 e site.