Diego & Victor Hugo mistura sertanejo com pagode ao lado de Menos é Mais

Dando continuidade aos lançamentos de “Búzios Paradise” que já soma mais de 60 milhões de streams, Diego & Victor Hugo juntaram seu sertanejo ao pagode do Menos é Mais na faixa “Película de Vidro”

Ouça aqui:SMB.lnk.to/PeliculaDeVidro

A música, que traz a pegada do sertanejo da dupla com a levada diferenciada que só o Menos é Mais consegue transmitir, promete não deixar ninguém que está ouvindo parado. Com um refrão chiclete, a faixa fala de uma mulher que terminou recentemente o seu relacionamento e agora está voltando para a vida de solteira compartilhando sua nova fase nas redes: “A doidinha que vira long no bico/ E desce segurando o vestido/ Que sensualiza nos vídeos/ Quem vê/ Baba na película de vidro”

“Película de Vidro é uma das faixas mais aguardadas por nós. A mistura que fizemos com o pagode ficou incrível. Essa vai ser hit com certeza! Assim que ouvimos, tínhamos certeza que tinha que ser com o Menos é Mais, e ficamos felizes demais quando eles toparam em gravar com a gente”, compartilha Diego. “Búzios Paradise é um projeto muito importante para nós e gravar essa letra com grandes amigos deixa tudo ainda mais especial. Somos muito fãs desses caras, a música tem a cara deles e ficou incrível!”, finaliza Victor Hugo.

“Ficamos muito felizes em ver o pagode tomando proporções cada vez maiores na indústria, e sendo feat em diversos ritmos musicais. Hoje em dia, o gênero se junta com sertanejo, funk, e gostamos demais dessas misturas doidas que só a música consegue nos proporcionar”, compartilha Duzão, vocalista do Menos é Mais. “E cantar ao lado desses grandes artistas que são o Diego e Victor Hugo, naquele visual de tirar o fôlego, foi uma sensação única. Essa parceria está imperdível!”, finaliza Goés, percusionista do grupo.

“Búzios Paradise” teve sua filmagem realizada na Casa Brava, na praia de Geribá, localizada em Búzios, Rio de Janeiro. Em um clima de sunset com um toque mais intimista e uma paisagem de tirar o fôlego, o público presente pôde ouvir em primeira mão as 18 músicas inéditas. Com “Película de Vidro” em parceria com o grupo Menos é Mais, a dupla já disponibilizou duas das 4 participações presentes na gravação, faltando o lançamento com Gustavo Mioto e Milton Guedes.

Película de Vidro - Diego & Victor Hugo e Menos é Mais

Lançamento: 08 de fevereiro de 2024

PELÍCULA DE VIDRO

(Kaique Kef / Felipe Kef / Jimmy luzzo / Kaue Segundeiro / Greg Neto)

Olha só quem tá voltando

Depois de tanto tempo

Pros copo americano

Pras tampa da Saveiro

Faz tempo que seu rosto não sente o calor do isqueiro

Que seu corpão não cola num vestidinho preto

A barzeira voltou, pra revolta do ex

Agora aguenta é só beber, beber por três

A doidinha que vira long no bico

E desce segurando o vestido

Que sensualiza nos vídeos

Quem vê

Baba na película de vidro